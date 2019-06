George Puscas dupa calificarea in semifinalele Euro 2019: "Nu ne vom opri aici!"

"Acest drum nu se va opri aici niciodată, la cât entuziasm am văzut şi la câtă bucurie. Câtă muncă a fost în grupul ăsta, nu se va opri aici cu siguranţă. Nu m-am îndoit în niciun moment, pentru că ştiam că din primul meci, din primele minute am avut entuziasmul potrivit, am abordat meciurile aşa cum a fost nevoie şi am simţit că grupul ăsta va ajunge în semifinale. Noi am jucat să dăm gol, aşa cum ne-a spus Mister, dar până la urmă suntem fericiţi de rezultat, obiectivul nostru era de a ajunge în semifinale şi s-a ajuns prin joc, printr-un punct, un obiectiv mare pentru România. Ne-au rămas două meciuri şi dacă o să joc într-un picior, o să dau totul şi o să mă recuperez în trei zile, sută la sută. Mă simt obosit, toată echipa se simte obosită, dar avem timp până joi să ne recuperăm cât mai bine. Dacă am ieşit dintr-o astfel de grupă nu ar trebui să ne mai gândim la adversar şi să jucăm la fel cum am făcut-o până acum", a spus Puşcaş, la TVR.