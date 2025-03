Adrian Mutu regretă suspendarea din cauza consumului de substanțe interzise: „Încerc să nu mă învinovăţesc”. Fotbalistul a fost obligat să plătească milioane de euro lui Chelsea pentru încălcarea contractului.

Adrian Mutu a vorbit, într-un interviu pentru The Telegraph, despre experienţa sa în Anglia, inclusiv impactul pe care l-a avut consumul de substanțe interzise, dar şi despre cum a depşit momentul şi despre restul carierei sale.

Adrian Mutu, confesiuni fără perdea despre trecutul agitat: „Puteam să iau Balonul de Aur dacă nu consumam cocaină”

Mutu este amintit pentru un singur lucru în Anglia. Şi este lucrul pe care îşi doreşte ca toată lumea să-l uite. În august 2003, Chelsea l-a achiziţionat pe Mutu pentru 16 milioane de lire sterline, în timp ce clubul cheltuia din belşug banii lui Roman Abramovich.

Damien Duff, Juan Sebastián Verón, Joe Cole, Hernán Crespo şi Claude Makélélé au fost printre cei care au sosit la echipă în acelaşi timp.

Românul, care începuse deja să aibă reputaţia unei vieţi pline de culoare în afara terenului, a început în formă bună, marcând patru goluri în primele trei meciuri, inclusiv o dublă în victoria cu 4-2 împotriva lui Tottenham pe Stamford Bridge.

Sub comanda lui Claudio Ranieri, Mutu a jucat în mod regulat, având 36 de apariţii în toate competiţiile, o campanie în care Chelsea a terminat pe locul doi în campionat. Cu toate acestea, totul s-a schimbat odată cu sosirea lui José Mourinho.

Cei doi s-au contrazis mai întâi din cauza condiţiei sale fizice pentru un meci internaţional. Mourinho a spus că a fost accidentat, Mutu nu a fost de acord - şi a mers să joace oricum.

Nu după mult timp, în octombrie 2004, au apărut informaţii conform cărora Mutu a picat un test antidoping pentru consumul de cocaină. În cele din urmă a fost suspendat pentru şapte luni.

„Să consum cocaină pe vremea când eram la Chelsea a fost cea mai proastă decizie pe care aş fi putut-o lua în cariera mea”, a declarat Mutu pentru Telegraph Sport.

„Eram singur şi trist, dar nici depresia, nici nimic altceva nu a justificat acţiunile mele. Ar fi trebuit să cer ajutor şi nu am făcut-o. Cu toate acestea, înveţi din orice în viaţă, iar acea lecţie m-a făcut o persoană mai bună - mult mai matură şi mai conştientă de sine. Şi sunt mândru de asta”.

Mourinho, antrenorul său de la acea vreme, nu a ezitat să vorbească în presă despre comportamentul lui Mutu, declarând: „Nu l-aş mai transfera niciodată”.

În urma unui litigiu de mai mulţi ani cu Tribunalul de Arbitraj Sportiv, Mutu a fost obligat să plătească milioane de euro lui Chelsea pentru încălcarea contractului.

În ciuda protestelor de la acea vreme, Mutu reflectă acum că suspendarea sa, care în cele din urmă i-a încheiat cariera la Chelsea, a fost corectă.

„Toleranţă zero - aceasta a fost politica lui Chelsea cu privire la droguri. Şi cred că este corect. Am făcut o greşeală, m-am abătut de la drum şi am plătit preţul pentru asta”, spune el. „Am fost prins cu garda jos. Nu eram obişnuit cu acea viaţă. Am fost nepregătit. Am ajuns la Chelsea într-o perioadă tulbure din viaţa mea personală şi m-am trezit prins în prea multe scuze şi minciuni. Eram prea tânăr şi prea singur”.

Mutu a adăugat că el crede că ar fi avut potenţialul de a câştiga Balonul de Aur dacă lucrurile ar fi mers altfel.

„Am reflectat la asta de multe ori”, recunoaşte Mutu. „Cred că pentru mai mult de un sezon, am fost printre cei mai buni jucători din lume, aşa că aş fi putut să-l câştig uşor. Dar deciziile proaste m-au împiedicat să fac acest lucru. Încerc să nu mă învinovăţesc pentru asta”.

Adrian Mutu: „S-au scris o mulţime de minciuni despre mine"

Chelsea a trecut recent printr-un alt incident de testare antidoping picată, după ce Mykhailo Mudryk a fost suspendat provizoriu pentru că nu a trecut un test în decembrie anul trecut pentru substanţa interzisă de îmbunătăţire a performanţei meldonium.

Mudryk a negat că ar fi încălcat regulile cu bună ştiinţă, dar nu a mai jucat de atunci, iar viitorul său este neclar în timp ce are loc o anchetă.

Puţini sunt mai în măsură decât Mutu să înţeleagă prin ce trece el.

„Nu ştiu cu ce sancţiune se confruntă, dar ştiu că el continuă să îşi apere nevinovăţia”, spune Mutu. „Singurul lucru pe care i-l pot spune este să se concentreze asupra revenirii sale, să nu piardă entuziasmul de a fi jucătorul care a fost nu cu mult timp în urmă.”

Mutu a subliniat, în special pentru cei din Anglia, că a avut o carieră de succes după Chelsea. Mutu a jucat în Italia timp de opt ani, incluzând perioade la Juventus şi Fiorentina. În această perioadă, el a lucrat sub comanda lui Marcello Lippi şi Fabio Capello. De asemenea, Mutu a marcat 35 de goluri în 77 de apariţii pentru ţara sa, precizează telegraph.co.uk.

Cu toate acestea, problemele din afara terenului au continuat să îl urmărească pe Mutu, cu o altă suspendare pentru consum de droguri în 2010, în timp ce era la Fiorentina, şi o suspendare temporară de a juca pentru echipa naţională a României pentru o sesiune de băutură nocturnă în timp ce era la naţională.

Cu toate acestea, Mutu este considerat un mare jucător al Fiorentinei, marcând peste 50 de goluri în cei cinci ani petrecuţi acolo, redescoperind o parte din forma care a atras-o pe Chelsea în primul rând.

„Italia m-a pus pe harta internaţională şi, după o perioadă atât de turbulentă şi conflictuală în Anglia, mi-a deschis din nou porţile pentru a-mi continua cariera. La Juventus, am câştigat două titluri de campion, dar cel mai fericit am fost la Fiorentina, unde mi-am regăsit cea mai bună formă”.

Ar trebui fanii să aprecieze mai mult revenirea sa?

„Ar trebui! Au trecut 23 de ani de la povestea cu Chelsea, s-au scris o mulţime de minciuni despre mine atunci şi de-a lungul anilor, mai ales în presa din ţara voastră”, spune Mutu. „M-am săturat să vorbesc despre asta. Am mers mai departe şi ar trebui să facă şi ei la fel. Am lăsat totul în trecut, am fost un copil atunci şi am plătit pentru asta. De atunci am fost premiat de multe ori, am realizat multe lucruri şi mi-am refăcut complet viaţa, iar acum sunt un om matur cu o familie frumoasă şi o carieră promiţătoare de antrenor”.

„Nimeni din ţara voastră nu a scris despre asta! Am scris o carte, iar în prezent filmez un documentar despre viaţa mea şi alte lucruri. Da, am făcut o greşeală atunci, dar am revenit mai puternic şi mai înţelept. Lecţie învăţată”.

De la încheierea carierei sale de jucător în 2016, Mutu, acum stabilit la Bucureşti, a antrenat în diferite ipostaze în România şi cel mai recent a fost antrenor la Petrolul Ploieşti în 2024. Dar a rezistat doar patru luni în această funcţie.

„Am început în România, la finalul carierei mele de jucător, în 2016. Mai era o lună din sezon, clubul - ASA Târgu Mureş - îl demisese pe antrenor şi, cum era greu de găsit un înlocuitor, conducerea i-a întrebat pe jucătorii seniori despre situaţie. S-a votat, iar ei au decis ca eu să preiau echipa. A fost prima mea experienţă pe bancă şi mi-a plăcut”, explică Mutu.

„Am terminat recent perioada în care am fost antrenor la Petrolul. A fost un stagiu foarte scurt, de abia trei luni. Profesional vorbind, a fost o experienţă nefericită, dar sper să fi învăţat din ea. Lucrurile nu au funcţionat în vestiar şi a lipsit chimia. Totuşi, nu trăiesc gândindu-mă că o victorie este ca o nuntă şi o înfrângere ca o înmormântare”.

„Probabil că nu am fost pe aceeaşi lungime de undă, iar energiile noastre nu s-au aliniat. Am fost criticat pentru că am fost prea profesionist. Serios? Faptul că nu petrec mult timp în vestiar este pentru că vreau să le arăt respect jucătorilor. Când eram jucător, nu-mi plăcea ca antrenorii să intre în vestiar. Faptul că prefer să nu deranjez jucătorii nu înseamnă că sunt arogant. La academia mea, vrem să creăm fotbalişti buni, dar şi oameni buni”, adaugă el.

„Să dezvolţi latura fotbalistică fără latura umană nu are niciun sens. Ca jucător, am fost judecat de multe ori fără să fiu înţeles şi am învăţat că nu vreau ca alţii să sufere la fel ca mine. Ca fotbalist, nu am fost capabil să văd multe lucruri. De asemenea, nu eram pregătit la momentul respectiv. Pe măsură ce anii au trecut, mi-am dat seama de greşelile pe care le-am făcut în acea perioadă. Oare regret? Aş minţi dacă aş spune contrariul, dar a fost ceva ce nu am ştiut cum să gestionez. Acum, văd totul dintr-o altă perspectivă”.

Şi ar putea Mutu să se vadă antrenor în Anglia într-o zi?

„Nu este un lucru pentru care îmi pierd somnul, dar... de ce nu? Anglia este locul de naştere al celui mai bun fotbal. Mulţi dintre cei mai buni antrenori de astăzi conduc cluburi din Premier League, iar managerii străini au făcut campionatul mai interesant şi mai bun. Fără îndoială, ar fi un pas uriaş în cariera mea”.

