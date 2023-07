CSKA 1948 Sofia – FCSB din preliminariile Conference League live, pe Antena 1 & AntenaPLAY. Meciul e miercuri, 26 iulie, la 20:30

FCSB va întâlni CSKA 1948 Sofia în deplasare, în preliminariile Conference League. Meciul se vede în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY miercuri, 26 iulie, de la 20:30.

De cealaltă parte, managerul general de la FCSB, Mihai Stoica, se teme de bulgarul Ivaylo Chochev: "Principalul pericol rămâne Chochev, care are nişte cifre extraordinare şi a jucat la Palermo mulţi ani. Are doar 30 de ani. Pentru mine e ciudat cum un jucător de calibru lui a ajuns să joace la o echipa ca asta", a spus el, potrivit Orange Sport.

"Suntem conștienți de echipa pe care o întâlnim și de jucătorii pe care îi are la dispoziție. Este foarte bine că am avut meciuri amicale cu echipe care au exact același stil și care sunt de nivelul FCSB", a spus Ribarski, potrivit Fanatik. Acesta a specificat că jucătorii lui vor încerca, totuși, să joace cât mai bine pe teren propriu.

