Cum arată statuia realizată în onoarea legendarului Dwayne Wade. Sportivul a venit însoțit de fetița lui la inaugurare

Echipa nord-americană de baschet Miami Heat a dezvăluit o statuie în onoarea lui Dwyane Wade, unul dintre jucătorii legendari ai francizei, retras din activitate în urmă cu cinci ani.

Statuia se află în faţa Kaseya Center, casa echipei din Florida. Wade este primul jucător de la Heat care are propria statuie, la un an după ce a fost primul jucător din Miami inclus în Hall of Fame şi la patru ani după ce franciza a retras tricoul cu numărul 3 în onoarea sa, transmite news.ro.

Cum arată noua statuie realizată în onoarea vedetei NBA, Dwayne Wade

Wade, acum în vârstă de 42 de ani, a jucat în NBA din 2003 până în 2019, în principal pentru echipa din Florida (a avut perioade şi la Chicago Bulls şi Cleveland Cavaliers). Cu Miami Heat, el a fost de trei ori campion în 2006, 2012 şi 2013 (şi finalist în 2011 şi 2014), a jucat în All-Star Game de 13 ori şi a fost votat MVP al finalei în 2006.

„Nu pot să cred. Nu pot să cred. Cine este tipul ăsta?”, a glumit Dwyane Wade în timpul unui discurs după dezvelirea statuii. „Nu am jucat pentru asta. Nu am pus mâna pe o minge de baschet pentru asta. Am luat o minge de baschet pentru a schimba viaţa familiei mele. N-aş fi putut scrie scenariul ăsta mai bine”, potrivit sursei citate.

Statuia îl înfăţişează pe Wade cu braţele întinse, cu degetele arătătoare îndreptate spre pământ şi cu trăsăturile feţei îngheţate într-o exclamaţie de genul „Aceasta este casa mea”, o frază pe care a rostit-o în timpul unui meci din 2009. Statuia a fost criticată de mulţi fani pentru că nu seamănă cu jucătorul.

Legendarul baschetbalist a participat la dezvăluirea statuii alături chiar de fetița lui și a atras toate privirile. „Un alt fel de moșternire. Exact ca tatăl ei”, a scris în descrierea videocliplui pagine Miami Heat de pe X.

