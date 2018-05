Cupa EHF e în Bănie! SCM Craiova - Vipers Kristiansand 30-25! Elevele lui Bogdan Burcea au cucerit primul trofeu european după un meci fantastic!

Într-o Sală Polivalentă arhiplină, cu peste 5,000 de spectatori, în care oltenii au ocupat și scările din tribune, SCM Craiova a început meciul în forță. La pauză, oltencele nu numai că recuperaseră cele 4 goluri deficit, dar au și făcut spectacol și au intrat cu un avans liniștitor la cabine, scor 19-12.

Repriza secundă a fost una mult mai echilibrată, cu o desfășurare dramatică. Când mai erau 20 de secunde de joc, Iulia Dumanska a făcut minuni la un atac al norgeviencelor și Cupa EHF a rămas la Craiova!

RESULT: Tears of joy for @SCMCRAIOVA as they take the Women's #EHFCup by just one goal, beating @VipersKrSand 30:25. Craiova win the title 52:51 on aggregate. Congratulations! pic.twitter.com/8P0sv4eMAy