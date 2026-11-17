A cunoscut adrenalina competițiilor internaționale, a urcat pe podiumurile mondiale și a petrecut aproape 30 de ani în sportul de performanță.

De la gloria mondială la catedra dintr-un sat sibian. Povestea unei campioane care și-a schimbat drumul profesional la 35 de ani | captura youtube

Astăzi, la 35 de ani, Christiana Budică are o cu totul altă misiune: predă religia într-o școală din județul Sibiu și îi îndrumă pe copii să descopere disciplina, perseverența și valorile sportului.

Fosta campioană mondială la kickboxing și-a găsit locul în comunitatea din Ațel, unde a ales să construiască un proiect educațional prin care își transmite experiența noii generații. Povestea sa este una despre schimbare, curaj și despre felul în care o carieră sportivă poate deveni punctul de plecare pentru o nouă misiune.

De la ringul de kickboxing la catedra de religie

Christiana Budică a făcut sport de performanță aproape trei decenii, perioadă în care a obținut rezultate importante în artele marțiale mixte și în kickboxing. Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a fost câștigarea unui titlu mondial profesionist la kickboxing feminin, performanță despre care vorbește cu mândrie.

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„În trei ani, am mai avut încă o premieră, kickboxing de data aceasta, tot cu un titlu mondial profesionist la feminin, care este în premieră și unic, momentan”, a povestit fosta sportivă într-un interviu acordat pentru antenasatelor.ro.

Deși multă vreme viața sa a fost legată de antrenamente și competiții, drumul profesional a dus-o într-o direcție neașteptată. Christiana a urmat studii de teologie, cu specializarea artă sacră și pictură iconografică, iar în prezent predă religia în localitatea Ațel, din județul Sibiu.

Nu și-a imaginat inițial că va ajunge la catedră. Oportunitatea a apărut în urma interacțiunii cu oamenii din comunitate, care au văzut în ea un om capabil să contribuie la educația copiilor.

„Mongol”, numele sub care era cunoscută în competiții

În lumea sporturilor de contact, Christiana Budică era cunoscută drept „Mongol”. Numele de ring are legătură atât cu trăsăturile sale fizice, cât și cu parcursul dificil pe care l-a avut în sport.

„«Mongol» înseamnă neînvins și este numele meu de scenă. În primul rând, pentru că am trăsături asiatice și, în al doilea rând, pentru că, într-adevăr, cariera mea sportivă a fost marcată de foarte multe dificultăți și greutăți, dar, în ciuda tuturor, nu m-am dat bătută și mi-am ținut calea mea cât mai detașată de compromisuri”, a explicat aceasta.

Perseverența care a ajutat-o să depășească obstacolele din cariera sportivă este acum una dintre valorile pe care încearcă să le transmită elevilor săi.

Cum îi apropie pe copiii din Ațel de sport

Activitatea Christianei Budică în comunitatea sibiană nu se limitează la orele de religie. Fosta campioană organizează și antrenamente pentru copii, desfășurate la Căminul Cultural din Ațel, cu sprijinul primăriei și al școlii.

Prin acest proiect, își dorește să le ofere celor mici mai mult decât ocazia de a practica un sport. Disciplina, respectul, încrederea în sine și formarea caracterului sunt obiectivele pe care le consideră cu adevărat importante.

De altfel, Christiana Budică le explică participanților că scopul antrenamentelor nu este ca fiecare copil să ajungă campion, ci să devină un adult responsabil și echilibrat.

„Noi mereu le spunem copiilor că nu facem acest proiect pentru a deveni toți campioni. Acesta este un efect secundar al unui talent și al unei munci desăvârșite. Noi facem acest proiect pentru a crește oameni cu un caracter deosebit de frumos”, a declarat fosta sportivă.

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De la titlurile câștigate în ring la lecțiile predate în sala de clasă, parcursul Christianei Budică arată că performanța poate lua forme diferite. Astăzi, într-un sat din județul Sibiu, fosta campioană mondială își folosește experiența pentru a-i inspira pe copii și pentru a contribui la formarea unei noi generații.