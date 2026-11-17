Ce s-a întâmplat cu câștigătorii Asia Express după emisiune? De la Raluka și Ana Baniciu la Gabi Torje și Alin Alexuc, află ce fac astăzi.

Ce s-a ales de câștigătorii Asia Express, după ce au luat marele premiu. Cum arată viața lor astăzi | Antena 1

De la Raluka și Ana Baniciu, primele câștigătoare ale competiției, până la Gabi Torje și Alin Alexuc, învingătorii sezonului din 2026, Asia Express a oferit de-a lungul anilor momente memorabile, provocări extreme și finale pline de suspans.

Unul dintre cele mai urmărite reality-show-uri din România, concursul le-a testat concurenților rezistența fizică și psihică, dar le-a oferit și experiențe care le-au schimbat parcursul personal și profesional.

Ce s-a întâmplat cu toți câștigătorii Asia Express după terminarea emisiunii

De la lansarea emisiunii, în 2018, mai multe echipe au reușit să ajungă la finalul aventurii și să câștige marele premiu. Unele și-au consolidat prietenia, altele au continuat să colaboreze în proiecte de televiziune, iar câțiva dintre concurenți au trecut prin schimbări importante în viața personală.

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Iată cine sunt câștigătorii tuturor sezoanelor Asia Express și America Express și ce s-a întâmplat cu ei după terminarea competiției.

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Raluka și Ana Baniciu, câștigătoarele Asia Express în 2018

Primul sezon al emisiunii, „Drumul Dragonului”, a fost câștigat de echipa formată din Raluka și Ana Baniciu. Cele două au reușit să ajungă la finalul competiției și să obțină marele premiu, însă experiența le-a adus și o prietenie neașteptată.

Înainte de plecarea în Asia, cele două se cunoșteau din mediul profesional, însă nu erau apropiate. Provocările din concurs le-au ajutat să se descopere, iar după întoarcerea în România au rămas foarte bune prietene. La un moment dat, chiar au luat în calcul să locuiască în același complex rezidențial.

Ulterior, au continuat să apară împreună în proiecte de televiziune. În 2021, au participat la „Te cunosc de undeva!”, unde au format din nou o echipă. Între timp, Ana Baniciu și-a întemeiat o familie alături de Edy Kovacs și a devenit mamă, în timp ce Raluka și-a continuat cariera muzicală.

CRBL și Oase, câștigătorii sezonului 2, în 2019

Sezonul al doilea, „Drumul Elefantului”, a fost câștigat de Oase și CRBL. Cei doi au demonstrat că au o strategie bună și că pot face față chiar și celor mai dificile probe.

După întoarcerea în România, victoria lor a fost urmată de un proiect comun în televiziune, însă colaborarea nu a durat foarte mult.

În timp, relația dintre ei s-a deteriorat, iar prietenia care îi apropiase în competiție a ajuns să fie afectată de neînțelegeri. CRBL și Oase au vorbit ulterior despre ruptura dintre ei, iar parcursul lor de după Asia Express a fost unul diferit. CRBL și-a continuat activitatea artistică, în timp ce Oase a rămas implicat în proiecte de televiziune și divertisment.

Mihai Petre și Elwira Petre, câștigătorii sezonului 4, în 2021

În sezonul al patrulea, „Drumul Împăraților”, trofeul a ajuns la Mihai Petre și soția sa, Elwira. Cei doi au demonstrat că relația lor este una solidă și că pot funcționa foarte bine împreună chiar și în condiții extreme.

După Asia Express, Mihai Petre și-a continuat activitatea în televiziune, participând la proiecte de divertisment și revenind în atenția publicului în calitate de jurat și dansator. Elwira a rămas implicată în lumea dansului, iar împreună au continuat să promoveze pasiunea pentru această artă.

Cei doi au rămas un cuplu discret în privința vieții personale și au continuat să își crească cele două fiice. Experiența din Asia Express a fost una dintre cele mai importante aventuri pe care le-au trăit împreună.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea, câștigătorii America Express în 2023

După primele patru sezoane Asia Express, emisiunea a primit numele de America Express. Primul sezon al noii versiuni, „Drumul Aurului”, a fost câștigat de bunii prieteni Nelu Cortea și Cătălin Bordea.

Cei doi au avut un parcurs impresionant și au reușit să ajungă primii la finalul competiției. După întoarcerea în România, Cătălin Bordea a trecut printr-o perioadă dificilă pe plan personal. Comediantul a divorțat de Livia, iar despărțirea a fost intens mediatizată.

În plan profesional, Bordea și-a continuat spectacolele de stand-up și aparițiile televizate. Nelu Cortea a rămas, la rândul său, activ în lumea comediei, participând la spectacole și proiecte de divertisment.

Sânziana Negru și Laura Giurcanu, câștigătoarele America Express în 2023

Al doilea sezon America Express, „Drumul Soarelui”, a fost câștigat de Sânziana Negru și Laura Giurcanu. Cele două prietene au reușit să depășească numeroase obstacole și să ajungă în marea finală, unde au obținut trofeul și premiul competiției.

După emisiune, ambele și-au continuat activitatea în mediul online. Sânziana Negru a rămas implicată în proiecte de comunicare, în timp ce Laura Giurcanu și-a continuat activitatea de influencer și model.

În plan personal, Sânziana a continuat relația cu actorul Ștefan Floroaica, iar Laura a rămas în atenția publicului prin proiectele și aparițiile sale din mediul online.

Nicolai Tand și Sorin Brotnei, câștigătorii Asia Express în 2024

După revenirea la denumirea Asia Express, sezonul al șaptelea, „Drumul Zeilor”, a fost câștigat de Nicolai Tand și Sorin Brotnei. Nașul și finul au reușit să se impună în fața echipei formate din Ioana State și Mane Voicu.

După terminarea competiției, Nicolai Tand și-a continuat activitatea în domeniul gastronomiei și al televiziunii. Bucătarul a revenit la proiectele sale profesionale și s-a bucurat de timpul petrecut alături de soția sa, Monica, și de cei doi copii.

Sorin Brotnei și-a continuat, la rândul său, activitatea profesională și viața de familie. Mai mult, trofeul Asia Express a devenit un obiect pe care îl împart, fiind păstrat alternativ în casele lor.

Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii sezonului 8, în 2025

Sezonul al optulea, „Drumul Eroilor”, a adus un nou rând de câștigători. Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat marea finală desfășurată în Coreea de Sud, după o confruntare cu echipa formată din actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Cei doi foști fotbaliști au plecat acasă cu trofeul și premiul cel mare. După terminarea competiției, au rămas în relații foarte bune, iar prietenia lor a devenit și mai puternică.

Gabi Tamaș a participat ulterior și la Survivor România 2026, competiție pe care a câștigat-o, demonstrând încă o dată că poate face față provocărilor unui reality-show.

Dan Alexa și-a continuat activitatea de antrenor, vorbind în interviuri despre felul în care experiența Asia Express i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

Gabi Torje și Alin Alexuc, câștigătorii sezonului 9, în 2026

Cel mai recent sezon, „Drumul Mătăsii”, a fost câștigat de Gabi Torje și Alin Alexuc. Cei doi sportivi au reușit să ajungă primii la Irina Fodor în marea finală desfășurată la Shanghai, unde s-au confruntat cu echipa formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

După 54 de zile de competiție și peste 10.000 de kilometri parcurși, cei doi au obținut trofeul și marele premiu de 30.000 de euro.

Imediat după victorie, Gabi Torje a mărturisit că experiența l-a ajutat să-și descopere limitele și să-și lase orgoliul deoparte. Fostul fotbalist a povestit că a fost nevoit să ceară ajutorul oamenilor pentru mâncare și cazare, lucruri pe care nu și-ar fi imaginat că le va face înainte de plecarea în competiție.

La rândul său, Alin Alexuc a descris participarea drept una dintre cele mai frumoase și intense experiențe din viața sa. După finală, Gabi Torje a sărbătorit victoria alături de foștii colegi din competiție, printre care Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

Cei doi au demonstrat că experiența sportivă și spiritul de echipă pot reprezenta atuuri importante într-o competiție în care rezistența, adaptabilitatea și încrederea sunt esențiale.