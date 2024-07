Denis Drăguș, nuntă plină de fast cu Vanessa. Cum a arătat mireasa în ziua cea mare. Imagini emoționante alături de fiica lor

Denis Drăguș și Vanessa s-au căsătorit miercuri, 10 iulie 2024. În același timp, mirii au botezat-o și pe fiica lor cea mică și au organizat o petrecere uluitoare. Cum au arătat cei doi în ziua nunții.

Denis Drăguș, atacantul echipei naționate de fotbal, s-a căsătorit cu Vasessa în cadrul unei ceremonii de poveste. Cei doi au organizat o petrecere de zile mari și au decis ca în același timp să o boteze și pe mezina lor.

De la eveniment nu au lipsit nici colegii lui, alături de care sportivul a luptat trup și suflet în urmă cu doar câteva săptămâni la Euro 2024. După o perioadă încărcată, fotbaliștii au dat startul petrecerilor, iar nunta lui Denis Drăguș a fost cea care a deschis „sezonul”.

Imagini emoționante de la nunta lui Denis Drăguș cu Vanessa. Cum au arătat mirii în ziua cea mare

Denis Drăguș și Vansesa au spus „Da” în fața ofițerului de Stare Civilă într-un decor de vis, înconjurați de natură. Ulterior, ei au organizat petrecerea într-un loc exclusivist, preferatul vedetelor, de lângă București.

Pentru ceremonie, atacantul echipei naționale a ales să îmbrace o ținută clasică, formată din costum negru, cămașă albă și papion care a completat întreaga apariție. În picioare a optat pentru po pereche de pantofi negri, de lac.

În același timp, soția sa a fost cea care a atras toate privirile. Vanessa Drăguș a purtat o rochie albă, cu umerii goi, detalii din flori și mulată pe corp. La rochia de mireasă, aceasta a adăugat și o trenă lungă, ce a oferit un efect uimitor. În ceea ce privește părul, mireasa a avut un coc simplu și lejer, iar pentru accesorii a ales câteva bijuterii prețioase, transmite spynews.ro.

La nuntă au fost prezenți toți colegii de la echipa națională care au postat o mulțime de imagini de la eventimentul plin de fast. Nașul de cununie al celor doi a fost Marius Șumudică, iar părinele spiritual al mezinei sale a fost fiica antrenorului.

Mirii și invitații s-au distrat din plin, au cântat și au dansat până dimineață pe muzica live. Atmosfera de la nunta lui Denis Drăguș cu Vanessa a fost întreținută de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști printe care și Liviu Vârciu.

Un alt moment extrem de emoționant de la nunta celor doi a fost dansul mirilor. Denis și Vanessa au ales să își înceapă viața de soț și soție pe piesa lui Feli - „Vis împlinit”. De asemenea, în timpul dansului, ei au ținut-o în brațe și pe fiica lor cea mare iar cei din jur au filmat întreg momentul înduioșați.

Denis Drăguș, primele declarații după cununie

Denis Drăguș și Vanessa formează un cuplu de mai mulți ani, dar acum au hotărât să oficializeze relația. Ei au împreună două fiice, Gloria și Deryam, mezina botezată în aceeași zi cu nunta.

„E un moment special pe care nu îl trăiești în fiecare zi și am avut emoții. Mă bucur că s-a întâmplat și am făcut și acest pas. Alături de ce s-a întâmplat vara aceasta, cred că e cea mai frumoasă vară. Emoționant (nr. când a văzut-o pe iubita lui în rochia de mireasă). E un sentiment unic, greu de descris și mă bucur că am trecut cu bine peste emoții”, a spus Denis Drăguș, ptrovit sursei menționate anterior.