Diego Maradona, internat în spital. Ce a pățit fostul mare fotbalist

Fostul fotbalist a fost dus la clinica Ipensa din La Plata. Reprezentanții lui Maradona nu au vrut să dezvăluie care sunt problemele de sănătate, însă susțin că acesta nu suferă de COVID-19.

Momentan, el se află în unitatea medicală, unde este supus mai multor teste.

”Se simțea rău de ceva timp și va fi ținut sub observație cel puțin pentru trei zile. Nu este bine din punct de vedere psihologic și asta are un impact asupra bunăstării sale fizice. Are nevoie de ajutor, este momentul să-l ajutăm”, a declarat medicul său, Leopoldo Luque.

Ultima apariție publică a lui Diego Maradona înainte de internare