Englezii au aflat cine va câștiga Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018! După o jumătate de deceniu, ”trofeul revine acasă”

Faza grupelor a adus și una dintre cele mai mari surprize din istoria Cupei Mondiale. Campioana en-titre din 2014, Germania, a plecat umilită spre casă, după ce a încheiat pe locul 4 o grupă ultra-accesibilă cu Suedia, Mexic și Coreea de Sud. În competiție au rămas încă multe echipe cu mari atuuri în câștigarea celui mai important trofeu din fotbal.

Pe ”harta favoritelor” avem încă nume uriașe, precum Brazilia, Spania, Franța, Argentina sau Belgia. Specialiștii se întrec deja în pronosticuri legate de viitoarea campioană mondială. Cei care au anunțat deja că știu cine va câștiga marele trofeu sunt, bineînțeles, ”specialiștii” din Marea Britanie. Englezii au dat timpul înapoi, au calculat, au analizat și au ajuns la o concluzie imensă pentru naționala lui Gareth Southgate!

1966:

Madrid win the European Cup#Burnley qualify for Europe#ManCity win league#Chelsea finish 5th

England win #worldcup



2018:

Madrid win the European Cup#Burnley qualify for Europe#ManCity win league#Chelsea finish 5th

England... pic.twitter.com/9MptfNAb3d