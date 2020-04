Fotbalistul Aleksandar Prijovici, condamnat la trei luni de arest la domiciliu, în Serbia, pentru că nu a respectat carantina

Prijovici şi alte 12 persoane au fost reţinute, vineri, în cafeneaua unui hotel din Belgrad.

Jucătorul de 29 de ani se află acum în imposibilitatea de a se întoarce în Arabia Saudită, la echipa lui de club, Al-Ittihad. Clubul său ar putea să-i rezilieze contractul din acest motiv.

Prijovici este la Al-Ittihad din ianuarie 2019 şi mai are contract până în vara anului 2023. El are un salariu de 5,5 milioane de euro pe an.

Aleksandar Prijovici a fost elevul lui Răzvan Lucescu la Paok Salonik.