FOTO: Cristiano Ronaldo și-a găsit deja casă în Torino. Imagini cu noua locuință a viitorului star de la Juventus. Chirie exorbitantă

Conform ultimelor informații, Juventus va plăti circa 100 de milioane de Euro pentru jucătorul care va împlini 34 de ani în februarie 2019. Ziarul de casă al Realului, AS, scrie azi că starul lui Real Madrid ar fi acceptat de câteva săptămâni salariul propus de campioana Italiei, 30 de milioane de euro pe an.

Pe lângă toate aceste zvonuri, azi a venit și declarația lui Luciano Moggi, fostul ”boss” de la Juventus, cel care a anunţat că Ronaldo ar fi efectuat deja şi vizita medicală la "Bătrâna Doamnă".

Cesare Furbatto, un faimos agent imobiliar din Torino, a dezvăluit că Ronaldo și-ar fi găsit deja o locuință în Torino. Și ce locuință. Publicația italiană ”La Repubblica” îl citează pe Cesare Furbatto cel care recunoaște că: ”Sâmbăta viitoare am programat o întâlnire cu un consultant din partea jucătorului pentru a vizita o locuință din Torino”.

Situată pe strada San Vito Revigliasco, în estul orașului Torino, casa în care va locui Cristiano Ronaldo este familiară lumii fotbalului. Aici au locuit, în trecut, Zinedine Zidane și Fabio Cannavaro.

Casa, dispusă pe 3 etaje, este alcătuită din 8 dormitoare, o piscină interioară și se întinde pe o suprafață de 1000 de metri pătrați.

40,000 de Euro chirie va scoate din buzunar Ronaldo pe lună pentru a locui în această casă. O nimica toată, dacă ne gândim că lusitanul va încasa 30 de milioane de Euro pe an la Juventus.

În Italia se vând deja tricouri cu numărul 7 pe care Cristiano Ronaldo îl va purta și la Torino.

Shirts are already being made in Turin with Ronaldo's name on it. O Jogo is also reporting that Cristiano has been looking for a house in Turin for 2 weeks already. pic.twitter.com/yK5hN6Rs9h