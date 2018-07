Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018! Franța - Belgia 1-0. Samuel Umtiti trimite ”Cocoșii” într-o nouă finală de Cupă Mondială

Franța, prima finalistă de la Campionatul Mondial Rusia 2018! Unicul gol al semifinalei de azi a fost marcat de fundașul Barcelonei, Samuel Umtiti, după o pasă excelentă primită de la rivalul său din La Liga, Antoine Griezmann.

France punches ticket to the #WorldCup Finals game after defeating Belgium 1-0. #FRA sole goal scored by Samuel Umtiti 🇫🇷 pic.twitter.com/0v4QnfmFHB

Franța, prima finalistă de la Campionatul Mondial Rusia 2018! Franța revine într-o finală de Cupă Mondială după 12 ani. În 2006, ”Cocoșii” pierdeau, la penalty-uri, finala Cupei Mondiale din Germania.

Duminică, la Moscova, Franța va juca pentru a 3-a oară cu trofeul Cupei Mondiale pe masă! Dacă în 2006 au pierdut trofeu, în 1998 s-au impus pe teren propriu, scor 3-0 cu Brazilia.

Dacă se impune în finală, Franța ajunge la 2 trofee majore și egalează Argentina.

#FRA is the 6th team to make three #WorldCup finals, joining Germany, Brazil, Italy, Argentina and Netherlands. pic.twitter.com/2W36W1eJ3l