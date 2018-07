Gest uriaș din partea FIFA pentru copiii blocați în peștera din Thailanda. Mesajul președintelui Gianni Infantino

O întreagă planetă privește cu sufletul la gură derularea evenimentelor din Thailanda. Însuși președintele FIFA, Gianni Infantino, este alături de cei 12 copii. Liderul fotbalului mondial i-a invitat pe copiii blocați în peștera din Thailanda la finala Cupei Mondiale, care se va disputa pe 15 iulie, anunță Le Soire.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, copiii din peșteră ar trebui salvați până duminică. Până acum, doar 4 din 12 au fost scoși la suprafață, iar operațiunile de salvare sunt în plină desfășurare.

”Dacă, aşa cum sper, ei îşi vor regăsi familiile în zilele următoare şi dacă starea lor de sănătate le va permite, FIFA ar fi bucuroasă să-i învite să asiste la finala Cupei Mondiale. Sper sincer că vor putea să ni se alăture pentru finala care va fi fără îndoială un moment extraordinar de comuniune şi de sărbătoare.

În numele fotbalului mondial, aș vrea să exprim suportul pentru familiile celor care îi așteaptă acasă pe copii și pe antrenorul lor în acest momente dificile”, se arată în scrisoarea lui Infantino pentru președintele Federației Thailandeze de Fotbal.

#thaicaverescue I hope "if" all of them are taken out of cave, FIFA should give them "FIFA Fair Play Award" pic.twitter.com/ki4JaGsWh3