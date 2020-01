Gheorghe Popescu: Ianis a ajuns la Rangers pentru că nu juca la Genk. Antrenorul şi l-a dorit mult

“Ianis a ajuns la Rangers pentru că nu juca la Genk. Eu cred că este un pas înaiinte, pentru că pleacă la o echipă cu un antrenor legendar, o echipă de top, o echipă care este obiişnuită să joace în cupele europene an de an, însă de acum încolo totul va ţine numai de Ianis. Antrenorul şi l-a dorit mult, este un sistem de joc care lui îi convine foarte mult, se pliază pe stilul lui de joc. Să-i ţinem pumnii şi să-l revedem la echipa naţională. Am încredere în capacitatea lui, este un jucător cu nişte calităţi extraordinare, care deocamdată nu a reuşit să se impună în străinătate. Dar la ce calitate fotbalistică are şi la cât este de ambiţios, de serios, cred că este imposibil ca să nu răzbească”, a spus Popescu.

El a precizat că plecarea lui Ianis Hagi la Genk nu a fost “o decizie tocmai reuşită). “Important e că a găsit o echipă, o echipă de top, cu un antrenor care şi-l doreşte enorm, să sperăm că va veni pregătit la echipele naţionale, dacă va juca, pentru că asta ne dorim, să avem jucători de top la echipele naţionale”.

Mijlocaşul Ianis Hagi a semnat cu gruparea scoţiană Glasgow Rangers, la care a fost împrumutat până în vară de Genk. Scoţienii îl pot transfera definitiv pe român la finalul împrumutului. La Glasgow, Hagi (21 de ani) va evolua sub comanda fostului internaţional englez Steven Gerrard.

