Gică Popescu îi răspunde lui Mircea Lucescu în privința transferului lui Ianis Hagi în Rusia: "E o părere răutăcioasă! Nu cred că gândeşte ceea ce a spus"

Preşedintele clubului FC Viitorul, Gheorghe Popescu, a considerat "răutăcioasă" părerea antrenorului Mircea Lucescu, care a afirmat că lui Ianis Hagi nu i se potriveşte campioantul Rusiei.

Întrebat la ProX cum i s-a părut declaraţia lui Mircea Lucescu, conform cărei campionatul Rusiei nu este pentru Ianis, Popescu a răspuns: "Răutăcioasă! Răutăcioasă! Nea Mircea nu-l cunoaşte pe Ianis, nu ştie cum se antrenează Ianis, ce potenţial are. Cred că s-a pripit când a făcut o astfel de declaraţie, dânsul fiind unul dintre antrenorii care au propus atâţia jucători tineri şi a avut un curaj incredibil să promoveze jucători. Nu cred că dânsul gândeşte ceea ce a spus."

Popescu a a confirmat că Hagi jr. este dorit de numeroase cluburi, între care Spartak Moscova şi FC Barcelona, însă gruparea catalană l-ar transfera pe tânărul jucător pentru a-l împrumuta la o altă echipă.

"Deocamdată nu s-a luat nicio hotărâre legată de destinaţia lui, Ianis este în vacanţă. Au venit oferte şi sunt convins că vor mai veni. Când el va considera că e momentul potrivit să aleagă una dintre aceste destinaţii sunt convins că o va face. Eu vorbesc numai de oferte concrete, nu de poveşti. Am avut întâlniri directe, la masă, concrete. Sunt în <stand by> puşi de noi. Interesul este uriaş, numai că, atunci când ai foarte multe oferte, zici că vine încă una şi încă una şi aştepţi una mai bună şi negociezi. Eu cred că nu este nicio presiune a timpului, ţinând cont că suntem abia la începutul lunii iulie. Noi ne pusesem un <target> să luăm o hotărâre la începutul acestei săptămâni, ieri m-am întâlnit cu Gică şi cu Ianis şi am zis să nu ne mai punem un <target> legat de timp şi să aşteptăm să luăm oferta cea mai bună la momentul potrivit. Cert este că suntem în discuţii şi negocieri zilnice. Interesul celor de la Spartak există şi este unul uriaş. Există interes şi din partea Barcelonei, au existat discuţii cu Barceloana, deocamdată proiectul sportiv pe care ni-l propune Barcelona pentru noi nu este de interes. Asta nu înseamnă că într-o zi două să nu vină cu o altă propunere tehnică. Important este că astfel de echipe se interesează. Asta arată cât de respectat şi cât de improtant este Ianis pentru cluburile mari", a declarat Popescu

După Supercupa României, Mircea Lucescu, fost antrenor la Zenit Sankt Petersburg, a spus că nu îl vede pe Ianis Hagi jucând în Rusia, deoarece acolo este un campionat foarte greu.

