NEWS ALERT | Gigi Becali, la DNA! Motivul pentru care patronul FCSB a fost chemat de procurori

Gigi Becali a venit, miercuri, la prânz, la sediul DNA. Patronul FCSB a explicat că sosirea sa la Direcția Națională Anticorupție nu are legătură cu vreo acuzație.

”Am fost chemat pentru a ridica o ordonanţă de clasare pentru nişte declaraţii pe care le-am făcut în 2014. Nu ştiu despre ce e vorba. M-au întrebat dacă vreau să vin eu să iau ordonanţa sau dacă să mi-o trimită prin poştă şi am venit eu. Nu vreau să se speculeze că am făcut eu nu ştiu ce, am venit doar pentru ordonanţa asta”, a spus Gigi Becali, în fața reporterilor.

Conform informațiilor oferite de Antena 3, Gigi Becali a venit relaxat, îmbrăcat în trening, și nu se teme că procurorii l-ar putea pune sub acuzare.

Cel mai probabil, ar putea fi vorba despre o declarație pe care Becali a făcut-o în dosarul lui Puiu Popoviciu. La acea vreme, Gigi Becali a fost acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului pentru că spunea că nu își mai amintește cu exactitate denunțul pe care îl făcuse în dosarul ”Ferma Băneasa”.