OFICIAL: Antoine Griezmann a anunțat unde va juca în sezonul viitor! Ce a ales francezul între Barcelona și Atletico Madrid

Telenovela ”Antoine Griezmann” s-a terminat în mod oficial. Atacantul francez al celor de la Atletico Madrid a susținut o conferință de presă în care și-a exprimat atașamentul pentru actuala sa echipă, Atletico, la care a anunțat că va continua și în sezonul viitor.

Antoine Griezmann a fost dorit cu insistență de FC Barcelona. Francezul era văzut de șefii catalani, dar mai ales de jucătorii campioanei Spaniei, în frunte cu Messi, drept un jucător fundamental pentru atacarea Ligii Campionilor în sezonul viitor. 100 de milioane de Euro avea Barca pregătite pentru transferul atacantului de 27 de ani.

”Conducerea lui Atletico face tot ce poate pentru a crește nivelul echipei. Este uimitor, se fac multe eforturi, iar eu nu pot decât să le spun oamenilor că vreau să rămân. Vreau să le arăt tuturor că nu am greșit și că am încredere în club și colegi. Am decis să rămân", a spus Griezmann.

După conferința de presă, francezul a postat un filmuleț pe rețelele de socializare, cu următorul titlu: "Fanii mei, echipa mea, casa mea"

112 goluri în 209 meciuri marcat Griezmann pentru Atletico Madrid în perioada 2014-2018.

Griezmann se pregătește în aceste zile de startul Cupei Mondiale din Rusia. Franța joacă primul meci al turneului sâmbătă, de la ora 13:00, contra Australiei.