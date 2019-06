Hector Bellerin s-a trasformat în fotomodel! A defilat pentru casa Louis Vuitton la Săptămâna Modei de la Paris

Fundaşul echipei Arsenal Londra, Hector Bellerin, a defilat, joi, pentru casa Louis Vuitton, la Săptămâna Modei de la Paris.

Joi, Louis Vuitton şi creatorul Virgil Abloh au prezentat noua colecţie primăvară-vară 2020 în piaţa Dauphine, relatează L’Equipe.

Printre modelele care au defilat s-a numărat şi Bellerin, care s-a accidentat la genunchiul stâng în ianuarie şi va rata startul noului sezon.

“Să nu-i lăsaţi să vă spună că nu este posibil. Mulţumesc, Virgil Abloh şi Louis Vuitton pentru oportunitate”, a notat fotbalistul pe Twitter.

Sursa : news.ro