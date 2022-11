Imagini din culisele reclamei virale cu Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Detaliul care i-a dezamăgit pe fani | VIDEO

Argentinianul Lionel Messi și portughezul Cristiano Ronaldo, jucătorii care au dominat lumea fotbalului în ultimul deceniu, au fost fotografiaţi, pentru prima dată, la „aceeași masă”, transmite News.ro. Imaginea virală face parte din noua caampanie de publicitate a brand-ului Louis Vuitton, care, judecând după cifre, și-a atins scopul.

În fotografia făcută de cei doi rivali pentru Louis Vuitton, aceștia apar faţă în faţă în timp ce joacă o partidă de şah, tabla fiind înlocuită de o valiză, cu același imprimeu, a celebrei case de modă.

„Victoria este o stare de spirit. Pe lângă tradiţia îndelungată de a crea valizele pentru cele mai râvnite trofee sportive din lume, Louis Vutton celebrează astăzi doi dintre cei mai talentaţi jucători de fotbal", se arată pe Twitter.

Cei doi fotbaliști, ambii multiplii câștigători ai Balonului de Aur, au postat fotografia pe conturile lor de pe rețelele de socializare și au precizat că este vorba despre o campanie. Fanii sportului rege au reacționat imediat și numai pe contul căpitanului naționalei Portugaliei, fotografia a strâns peste 36 de milioane de aprecieri.

La scurt timp după viralizarea fotografiei, celebra casă de modă a făcut publice mai multe imagini din culisele campaniei. Astfel, fanii au putut observa un detaliu care i-a dezamăgit.

Potrivit imaginilor, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo nu au pozat, propriu-zis, împreună. Mai mult, cei doi nici nu au stat, de fapt, față în față și au fost imortalizați în pozițiile respective separat, poza fiind prelucrată ulterior pentru a ajunge la rezultatul final.

