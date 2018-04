ULTIMA ORĂ! Încă o demitere de antrenor în Liga 1. Un antrenor trecut pe la naționala României, numit oficial la o echipă din Play-out

Sezonul de Play-off/Play-out din Liga 1 a făcut astăzi o nouă victimă în rândul antrenorilor din România. Rezultatele modeste din ultimele etape, în urma cărora Concordia Chiajna a alunecat la un singur punct de zona roșie a clasamentului, au făcut ca Ion Moldovan să se despartă de echipa ilfoveană. În locul său a fost numit Ionuț Badea, fostul secund al lui Christoph Daum la naționala României.

Ionuț Badea (42 de ani) este liber de contract din septembrie 2017, după ce a plecat de la naționala României, unde a fost antrenor secund în mandatele lui Christoph Daum și Anghel Iordănescu.

Conform gsp.ro, contractul lui Badea cu Chiajna intră în vigoare de astăzi și se va termina în vara lui 2020. De-a lungul carierei, Badea a mai antrenat la FC Argeș, Internațional Curtea de Argeș, Pandurii, U Cluj, FC Brașov și Oțelul.

Ion Moldovan, alintat ”Comisarul Moldovan” în momentele în care Concordia făcea ”victime” în Liga 1, a lăsat echipa pe locul 5 în Play-out, cu 19 puncte.

Până la demiterea lui Moldovan, 10 antrenori fuseseră demiși / demisionari în acest sezon: Dan Alexa (et. 1), Daniel Opriţa (et. 7), Cosmin Contra (et. 10), Vasile Miriuţă (et. 10, 26), Valentin Suciu (et. 15), Sandor Nagy (et. 17), Marin Barbu (et. 22), Ionuţ Popa (et. 23), Edward Iordanescu (et. 3 play-off), Claudiu Niculescu (et. 5 play-out).