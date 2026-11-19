Cupa Mondială U17 începe astăzi, 19 noiembrie, iar AntenaPLAY transmite Franța – Haiti, de la ora 15:00. România debutează sâmbătă, în meciul cu Mexic. Vezi programul!

Cupa Mondială U17 debutează joi, 19 noiembrie, cu opt meciuri programate în prima zi a competiției din Qatar. Franța – Haiti este primul duel transmis de AntenaPLAY, de la ora 15:00.

Naționala României va intra în competiție sâmbătă, 21 noiembrie, când va întâlni Mexicul, de la ora 17:30. Toate partidele tricolorilor vor putea fi urmărite în exclusivitate pe AntenaPLAY.

Începe Cupa Mondială U17! Franța – Haiti, primul meci transmis de AntenaPLAY. Când debutează România

Iubitorii fotbalului pot urmări primele meciuri în direct pe AntenaPLAY. Partida Franța – Haiti este transmisă de la ora 15:00.

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Naționala României U17 va debuta sâmbătă, de la ora 17:30, împotriva Mexicului. Tricolorii se pregătesc pentru primul meci din Qatar, unde vor încerca să înceapă cu dreptul aventura la turneul final.

Spania este țara care domină clasamentul celor mai bine cotați jucători. Jorge Dominguez, de la Atletico Madrid, are o valoare de piață de 8 milioane de euro. El este urmat de Ebrima Tunkara, de la Barcelona, și Holmes Junior, de la Girona. Ambii sunt evaluați la câte 5 milioane de euro.

Potrivit datelor publicate de Transfermarkt, 19 fotbaliști participanți la turneu au o valoare de piață de cel puțin un milion de euro. Cifrele arată interesul tot mai mare pentru tinerii jucători care pot deveni viitoarele vedete ale fotbalului.

În lotul României, Darius Bota, de la Csikszereda, are o cotă de piață de 150.000 de euro. Totuși, nu toți jucătorii prezenți la Cupa Mondială U17 au o valoare stabilită pe Transfermarkt. Mulți sunt încă foarte tineri și nu au debutat la nivel de seniori, astfel că evaluarea lor este mai dificilă.

Programul meciurilor de astăzi de la Cupa Mondială U17

Competiția începe cu opt partide programate în prima zi. Patru dintre acestea vor putea fi urmărite în direct pe AntenaPLAY.

Programul complet al zilei:

Franța U17 – Haiti U17, ora 15:00 – AntenaPLAY

Noua Caledonie U17 – Ecuador U17, ora 15:00

Coreea de Sud U17 – Uganda U17, ora 15:30

Arabia Saudită U17 – Uruguay U17, ora 16:00 – AntenaPLAY

Mozambic U17 – Danemarca U17, ora 17:00 – AntenaPLAY

Qatar U17 – Panama U17, ora 17:30

Argentina U17 – Australia U17, ora 18:00 – AntenaPLAY

Egipt U17 – Grecia U17, ora 18:00

Cele 48 de participante la Mondialul U17, în ordinea grupelor:

Grupa A - Qatar, Panama, Egipt, Grecia.

Grupa B - Coreea de Sud, Uganda, Noua Caledonie, Ecuador.

Grupa C - Argentina, Australia, Mozambique, Danemarca.

Grupa D - Franţa, Haiti, Arabia Saudită, Uruguay.

Grupa E - Italia, Jamaica, Coasta de Fildeş, Uzbekistan.

Grupa F - Senegal, Croaţia, Cuba, Tadjikistan.

Grupa G - Mali, Noua Zeelandă, Belgia, Vietnam.

Grupa H - Spania, China, Fiji, Maroc.

Grupa I - Brazilia, Irlanda, Tanzania, Costa Rica.

Grupa J - Republica Dominicană (new entry, după ce echipa Statelor Unite ale Americii s-a retras invocând motive de securitate), Muntenegru, Chile, Algeria.

Grupa K - Mexic, Camerun, România, Venezuela.

Grupa L - Japonia, Columbia, Serbia, Honduras.

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