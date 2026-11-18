Bosnia – România, rezultat 2-1, duelul din ultima etapă a grupei de Liga Naţiunilor, a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Românii le-au fost alături „tricolorilor” până în ultimul minut, partida impunându-se ca lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public. Naționala lui Hagi a încheiat grupa pe ultimul loc şi vor disputa baraj de menţinere în Liga B.

Astfel, cel de-al şaselea meci al României în Nations League 2026, România – Polonia, transmis aseară în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, în intervalul 21.44 – 23.38, a condus clasamentul audiențelor, înregistrând la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 9.8 puncte de rating şi 37.7% cotă de piaţă în timp ce, postul secund, Pro TV, înregistra 6.1 puncte de rating şi 23.3% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 10.4 puncte de rating şi 32.4% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 5.5 puncte de rating şi 17.2% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 9.6 puncte de rating şi 30.9% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 5.5 puncte de rating şi 17.7% cota de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:30, peste 1.9 milioane de telespectatori urmăreau „tricolorii” lui Gică Hagi.

România a început excelent aseară partida de la Zenica, după ce Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 6. Pe finalul reprizei, dintr-o greşeală a lui Andrei Raţiu, bosniacii au egalat prin Tahirovic. În minutul 82, Bajraktarevic a marcat spectaculos şi a stabilit scorul final, 2-1 pentru Bosnia. S-a încheiat astfel prima campanie după revenirea lui Gică Hagi ca selecționer s-a încheiat. Bilanțul: o singură victorie în cele șase partide și ultimul loc în grupa de Liga Națiunilor, sub Suedia, Bosnia și Polonia.

Până să se gândească la preliminariile pentru EURO 2028, naționala României are o altă miză: Liga Națiunilor 2028/2029. Săptămâna aceasta, vineri, are loc tragerea la sorți pentru barajul de menținere în Liga B. Posibilele adversare: Belarus, Estonia, Insulele Feroe și Cipru.

Pentru români, emoţiile nu se opresc aici. Începând de joi, 19 noiembrie, Naţionala U17, condusă de jucătorul lui Real Madrid, joacă la Campionatul Mondial, iar meciuri ale competiției din Qatar sunt transmise live, exclusiv în România, în AntenaPLAY, în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie.

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Până în 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 17noiembrie 2026