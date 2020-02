Iulian Cristea, suspendat trei jocuri după ce l-a lovit în faţă pe Perovici

"FC Dinamo 1948 vs. FC FCSB SA – Incidente, eliminare – În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancţionează jucătorul CRISTEA LUCIAN IULIAN (FC FCSB) cu suspendare pentru trei jocuri şi o penalitate sportivă de 5.000 lei; În baza art. 82.2 şi 3.a şi c din RD, raportat la art. 83.2.d, se sancţionează clubul FC FCSB cu o penalitate sportivă de 15.000 lei; În baza art. 82.1 şi 3 a si c, raportat la 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC Dinamo 1948 Bucureşti cu o penalitate sportivă de 15.000 lei", a anunţat lpf.ro.

Slavko Perovici de la Dinamo a fost lovit în faţă de Iulian Cristea de la FCSB, atacantul prăbuşindu-se pe teren, în minutul 44 al derbiului Ligii I.

Jucătorii celor două echipe au făcut semne disperate echipei medicale să intre pe teren. Două ambulanţe au ajuns foarte rapid la mijlocul terenul unde s-a produs accidentarea.

Cu sângele curgându-i din nas, sârbul a părăsit terenul conştient, pe targă, fiind transportat la spital. El a fost înocuit de Daniel Popa.