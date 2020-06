Justin Ştefan: Am aflat rezultatele parţiale ale testelor de la Dinamo, sunt toate negative. Mai aşteptăm unul

“Ieri au venit veşti bune în primul rând de la Botoşani. Toate testele au fost negative. Astăzi de dimineaţă am aflat rezultatele parţiale ale testelor de la Dinamo, am vorbit cu domnul Bălănescu, sunt toate negative. Mai aşteptăm unul, am înţeles că nu sunt emoţii, trebuie să iasă în jur de 11.00-11.30. Mi-a spus că la momentul şedinţei de Guvern nu erau lucrurile destul de clare, nu exista un test definitiv. Nu ştia sigur. A aflat sigur undeva după şedinţa de Guvern. A primit un sms de la doctor în care a zis că există suspiciuni, dar un avea confirmarea”, a spus Ştefan.

Dinamo a avut primul meci de la reluarea Ligii I, cel cu Chindia Târgovişte, amânat după ce magazinerul echipei a fost testat pozitiv cu coronavirus. Anunţul cu privire la acest test pozitiv a venit într-o zi în care directorul general al clubului, Bogdan Bălănescu, a fost prezent la o întâlnire cu mai mulţi oficiali la Guvern.

Sursa : news.ro