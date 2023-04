Kayla Simmons, „cea mai sexy jucătoare de volei” din lume, reacție dură după ce a fost criticată pentru bustul generos. Cum arată

Devenită deja de mult timp un star internațional, Kayla Simmons a spus că s-a confruntat în ultima vreme cu numeroase critici din partea fanilor, care au acuzat-o că și-ar fi făcut implanturi cu silicon pentru a avea un bust mai generos. Supărată, atleta a reacționat imediat, în cel mai surprinzător mod posibil.

Kayla Simmons, „cea mai sexy jucătoare de volei”, criticată pentru bustul generos. Ce s-a întâmplat

În ultima perioadă au apărut tot mai multe zvonuri cu privire la faptul că atleta ar fi recurs la o operație de mărire a sânilor. Totuși, sportiva cu decolteu impresionant se apără și spune că nu a recurs niciodată la o astfel de intervenție.

„Cât silicon mi-am pus? Zero! Bustul meu e complet natural și m-am săturat până peste cap să răspund la această întrebare!”, a fost reacția dură a celebrei voleibaliste în cadrul unui clip video publicat pe YouTube, unde fanii puteau pune întrebări și ea răspundea, arată cei de la dailymail.co.uk.

Kayla Simmons a dezvăuit apoi detalii mai puțin cunoscute despre ea și despre trecutul ei, dar și despre ce presupune, mai exact, să fii o sportivă cu bust generos. A mărturisit faptul că sânii mari i-au îngreunat drumul în cariera ei de atlet și că au fost momente în care și-a dorit să fi avut un bust mai mic.

„E amuzantă toată această situație fiindcă atunci când eram la școală îmi doram să am sâni mai mici. Și îmi doream să am sâni mai mici fiindcă asta ar fi făcut lucrurile mult mai simple, mai ales la volei. Dar nu am primit ceea ce am dorit. Simt că nu pot să sar la fel de sus, că nu pot să fug la fel de rapid, mă doare dacă fac scufundări, totul e mai greu”, a mai adăugat tânăra cunoscută ca fiind „cea mai sexy jucătoare de volei” din lume.

Au fost și ocazii când sportiva a spus că bustul generos a atras și glume sexiste sau critici cu privire la modul în care arată. Recent, „cea mai sexy jucătoare de volei” din lume a decis să reacționeze și să încheie zvonurile potrivit cărora ar fi recurs la un implant cu silicon pentru a avea un decolteu mai generos.

În prezent, Kayla Simmons are aproximativ un milion de urmăritori doar pe Instagram și pozele și clipurile sale adună instant zeci și chiar sute de mii de aprecieri, comentarii și vizualizări. Tânăra s-a născut în Florida și până de curând a jucat la Marshall University Athletics, fiind una dintre cele mai bune jucătoare. În prezent este model pe o celebră platformă dedicată fanilor.

