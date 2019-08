Kyrgios, o nouă reprezentaţie scandaloasă: A jignit arbitrul şi s-a dus la vestiare doar pentru a rupe două rachete

Australianul Nick Kyrgios a avut o nouă reprezentaţie scandaloasă, în turul al doilea al turneului de 1.000 de puncte de la Cincinnati, în meciul pe care l-a pierdut cu rusul Karen Hacianov, scor 7-6 (3), 6-7 (4), 2-6.

Supărarea lui Kyrgios pe arbitrul Fergus Murphy, cu care nu este la prima dispută în circuit, a început în finalul setului secund. Australianului i s-a părut că Murphy încearcă să-l grăbească, pornind prea repede cronometrul care măsoară timpul în care un jucător trebuie să servească.

După ce l-a făcut "cartof" şi "cel mai rău arbitru din lume" pe irlandez, Kyrgios l-a adus în discuţie pe Rafel Nafal, cunoscut pentru faptul că îşi ia mult timp înainte de a servi. Tenismenul australian i-a transmis lui Murphy că se lasă de tenis dacă poate dovedi că Nadal serveşte mai repede ca el.

"E hilar. Dacă Rafa joacă atât de repede, mă las de tenis. Un gunoi absolut, ruşinos... Arată-mi o înregistrare cu Rafa jucând aşa repede. Dacă găseşti vreuna, nu mai zic nimic şi nu mai vorbesc niciodată. Îţi garantez că nu vei găsi niciuna", i-a spus Kyrgios arbitrului.

Din acel moment, australianul a bombănit la fiecare întrerupere a jocului. "De fiecare dată când joc face aceleaşi rahaturi stupide, de fiecare dată", a mai spus el despre Murphy.

După ce a fost sancţionat cu un punct de penalitate, Kyrgios a pierdut tie-break-ul setului secund. El a mers la vestiare, fără acordul arbitrului, luând două rachete cu el. Pe holul de la vestiare, Kyrgios a dat cu ele de pardoseală, apoi s-a întors senin pe teren.

La final, Kyrgios nu a vrut să dea mâna cu Murphy. "Eşti doar o unealtă, bro", i-a aruncat jucătorul arbitrului, apoi a scuipat pe teren.

Kyrgios riscă sancţiuni dure din partea ATP, după aceste ieşiri, care s-au înmulţit în ultima perioadă.

În tot acest timp, Hacianov şi-a văzut cu calm de joc şi s-a impus în două ore şi 13 minute.

