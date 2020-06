Lewis Hamilton înfiinţează o comisie pentru diversitate care să atragă mai multe persoane din rândul comunităţilor de culoare către sportul cu motor

Foarte activ pe reţelele de socializare de la începutul campaniei globale de luptă împotriva rasismului, Lewis Hamilton (35 de ani) este singurul pilot de culoare din Marele Circ.

Lansată în colaborare cu Academia Regală Britanică de Inginerie, comisia pe care doreşte să o creeze, supranumită Comisia Hamilton, îşi propune să le ofere tinerilor proveniţi din rândul minorităţilor cursuri centrate pe profesii legate de competiţiile automobilistice.

"De-a lungul întregii mele cariere, am luptat împotriva rasismului, am fost jignit când am concurat în karting, fanii şi-au înnegrit chipurile la unul dintre primele mele grand prix-uri, când mi-am început activitatea în F1, în 2007. În ciuda succeselor mele în sport, persistă barierele care fac ca F1 să fie foarte exclusivă. Mii de oameni sunt implicaţi în această industrie şi acest grup minoritar trebuie să fie mai reprezentativ pentru societate", a declarat pilotul echipei Mercedes.

Parteneriatele iniţiate de comisia sa ar trebui să încurajeze tinerii de culoare să studieze ştiinţa, tehnologia, ingineria şi matematica, pentru a "creşte numărul minorităţilor de culoare reprezentate în F1".