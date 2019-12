Lionel Messi a devenit, la 32 de ani, primul fotalist care câştigă acest trofeu de şase ori, după ce s-a mai impus în 2009, 2010, 2011, 2012 şi 2015.

El a câştigat în acest an şi premiul FIFA The Best pentru cel mai bun jucător al anului 2019, dar şi Gheata de Aur.

Sursa : news.ro