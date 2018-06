BREAKING NEWS! Julen Lopetegui a fost demis din funcția de selecționer al Spaniei cu o zi înainte de Mondial: ”Am fost forțați să ne despărțim!”

”Am fost forțați să ne despărțim de Julen Lopetegui. Acesta a fost un selecționer extraordinar, însă anumite comportamente nu putem să le acceptăm.

Federația nu poate fi marginalizată în timpul unor negocieri între antrenor și o echipă de club. Dacă cineva dorește să ne ia un angajat, atunci trebuie să vorbească cu noi, cei din Federație. Este vorba de un minim de profesionalism. Spania e naționala tuturor”, a spus președintele Federației Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, într-o conferință de presă extraordinară organizată azi.

Demiterea lui Lopetegui vine la nici 24 de ore după ce acesta semnase pe 3 ani cu Real Madrid. Vineri, Spania joacă primul meci la Campionatul Mondial din Rusia 2018, contra campioanei Europei, Portugalia.

Scandal de proporții în sânul naționalei Spaniei, cu doar 48 de ore înainte ca ”Furia Roja” să debuteze la Cupa Mondială din Rusia. Federaţia de la Madrid a anunţat, o conferinţă de presă fulger programată azi, iar jurnaliştii iberici scriu că postul selecţionerului Julen Lopetegui este în pericol.

Mai multe publicații online din Spania scriu că selecționerul în vârstă de 51 de ani ar putea fi demis chiar azi, deși "La Roja" debutează vineri la Campionatul Mondial, cu Portugalia. Se pare că Luis Rubiales, președintele Federației Spaniole de Fotbal, se gândește să-l demită pe Lopetegui, simțându-se trădat de selecționer. Acesta ar fi fost extrem de nervos marți seară, după anunțul făcut de Real, fiind cu greu calmat de apropiați.

Salvarea lui Lopetegui ar putea veni din partea jucătorilor. Radio Marca anunță că aceștia îi cer lui Rubiales să nu-l demită pe selecționer: ”Acesta nu este un club de fotbal. Suntem o echipă națională și am venit aici să câștigăm Cupa Mondială. Ceea ce se întâmplă ne afectează. Lăsați-ne să jucăm în liniște. Avem nevoie de stabilitate” ar fi spus jucătorii la unison.

Julen Lopetegui este selecționerul Spaniei din iulie 2016, iar pe 22 mai își prelungise contractul până în 2020. Ieri însă, Real Madrid a anunțat că Lopetegui a semnat un contract cu ”galacticii” până în 2021.

Căpitanii Sergio Ramos și Andres Iniesta ar putea să-l salveze pe Lopetegui, confomr ultimelor informații.

