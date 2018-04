Lovitură de teatru în fotbalul românesc: Dan Petrescu pleacă de la CFR Cluj! Cu cine ar fi semnat deja ”Bursucul”

Dan Petrescu (50 de ani) petrece ultimele zile la CFR Cluj. Conform presei din China, ”Bursucul” are pe masă o ofertă foarte bună din punct de vedere financiar din China, de la Guizhou Zhicheng, locul 15 în superligă, şi aşteaptă finalul campionatului pentru a da un răspuns concret.

Există zvonuri conform cărora Petrescu ar fi semnat deja cu chinezii. Conform contului de Twitter ”Jiangsu Sunning News” care citează surse locale, Super Dan s-a înțeles deja asupra unui contract cu echipa de prima ligă Guizhou Hengfeng, pregătită acum de spaniolul Gregorio Manzano.

Chinese media "Football" says former Jiangsu coach Dan Petrescu may have already signed with Guizhou, who is struggling in relegation zone. Petrescu will be back to CSL after Romanian league finished.