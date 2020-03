Luca Kilian, primul jucător din Bundesliga depistat cu Sars-CoV-2: Când febra a devenit puternică, mi-a fost frică

"A început la 10 marrie, cu o mică iritare a gâtului. A doua zi m-a durut capul, dar am continuat să mă antrenez. La 12 martie, am avut primele bufeuri şi o zi mai târziu febra a devenit puternică. Febră şi un tremurat puternic. În acel moment, mi-a fost cu adevărat frică prima dată. A fost nevoie de patru zile pentru ca febra să scadă şi, din acel moment, zi de zi am fost mai bine", a declarat Kilian, pentru publicaţia Westfalen-Blatt, citată de lequipe.fr.

El a făcut un apel pentru respectarea deciziilor luate de autorităţi, în contextul pandemiei de coronavirus.

"Pot acum să împărtăşesc experienţa mea: sunt sportiv şi în formă, dar a trebuit să lupt din greu contra virusului. Pentru cei cu altă patologie, asta le poate pune viaţa în pericol", a precizat el.

Odată depistat pozitiv, internationalul german de tineret a mers la părinţii săi de la Dortmund. Kilian nu a fost spitalizat, deoarece mama lui este infirmieră şi a putut să se ocupe de el, izolându-l la domiciliu.