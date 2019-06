Manchester City, după meciul Anglia - România , scor 2-4: Băieţi ghinionişti

"O seară dificilă pentru tinerii lei, eliminaţi de la Euro U21 după o încleştare dramatică în meciul cu România. Băieţi ghininişti", a notat campioana Angliei.

A difficult night for the as they bow out of the U21 Euros following a dramatic clash against Romania. featured in the second half of the group stage match.



Unlucky, boys

— Manchester City (@ManCity)

Reprezentativa under 21 a României a învins, vineri, la Cesena, cu scorul de 4-2 (0-0), selecţionata Angliei, în etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret. Tricolorii au învins şi în prima etapă, scor 4-1 cu Croaţia, astfel că sunt pe primul loc în clasament, cu şase puncte.

Au marcat: Gray ’79, Abraham ‘87 / Puşcaş ’76 (penalti), Ianis Hagi ’85, Coman ’89, ‘90+3.

Sursa : news.ro