UNA PE ZI! Manuela, cea mai înfocată fană a lui Inter, apariție incendiară după calificarea trupei lui Spalletti în Liga Campionilor

Ma a voi non manca l’estate? La pelle scura, le giornate lunghissime, le notti troppo corte, la salsedine, il sole che pizzica sulla pelle, i gelati, le cene, posti nuovi, il mare. A voi non manca tutto questo? Soprattutto quando piove e fa freddo.. 😩🌊☀️

