Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc: "Constructorul ce lucrează la modernizarea liniei ferate Gara de Nord-Otopeni şi-a asumat finalizarea până la sfârşitul lunii mai 2020"

Finanţarea pentru proiectarea şi execuţia liniei de cale ferată directă între Aeroportul Internaţional Henri Coandă şi Gara de Nord este asigurată, iar constructorul va avea tot sprijinul pentru a derula acest proiect în condiţii de rapiditate, ca să-l finalizeze aşa cum şi-a asumat, până la data de 30 mai 2020, a declarat, marţi, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

Marţi, la sediul ministrului de resort, a avut loc semnarea contractului pentru proiectarea şi execuţia obiectivului de investiţii "Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti, Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti", în valoare de 398,16 milioane de lei, fără TVA.

"Este un moment foarte important azi pentru că, aşa cum am anunţat încă de la începutul mandatului, proiectele de infrastructură reprezintă o prioritate pentru Ministerul Transporturilor şi ştiţi foarte bine că se apropie cu paşi rapizi Campionatul EURO 2020. Pentru a desfăşura în bune condiţii acest campionat este nevoie de legătura feroviară dintre Aeroportul Henri Coandă şi Gara de Nord. Constructorul român care a câştigat licitaţia pentru modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroportul Internaţional Henri Coandă şi-a asumat să-l finalizeze până la sfârşitul lunii mai 2020, astfel încât să putem asigura legătura feroviară pentru suporterii care vor veni. Valoarea proiectului este de 398 de milioane de lei. Nu se pune problema de finanţare. Banii există. Asta i-am spus şi constructorului: să lucreze cât mai mult, astfel încât să consume toţi banii şi într-un termen cât mai scurt. Referitor la calitatea lucrărilor, nu am niciun fel de îndoială că va fi la standardele cele mai înalte, întrucât este un constructor serios. Noi am văzut cum lucrează şi pe obiectivele de pe Coridorul 4 de infrastructură feroviară şi va avea tot sprijinul meu ca ministru şi sprijinul domnului Gheorghe Popescu, care este şi consilier al prim ministrului. Va avea tot sprijinul pentru a derula acest proiect în condiţii de rapiditate, ca să-l finalizeze aşa cum şi-a asumat", a afirmat Cuc.

Şeful de la Transporturi i-a solicitat constructorului să scurteze perioada de proiectare, astfel încât să finalizeze cât mai repede proiectul.