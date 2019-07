Moldovan: „Am făcut un joc excelent. Meritam mai mult”. Chindia Târgoviște a pierdut contra Fc Viitorul

“Păcat. Consider că am făcut un joc excelent din toate punctele de vedere. Interpretarea tactică a fost exact aşa cum am plănuit-o. Cred că meritam mai mult de acest meci. Viitorul este echipa cu cea mai bună dinamică de joc din campionat. Am fost aproape să marcăm şi noi în prima repriză. Odată cu primirea golului nu ne-am destabilizat, ne-am creat câteva oportunităţi. Sunt mândru de băieţii mei şi sunt sigur că dacă vom avea aceeaşi atitudine vom realiza multe lucruri în Liga I. Sunt convins că avem potenţa necesară să ne batem de la egal la egal cu orice adversar”, a spus Moldovan la Look Sport.