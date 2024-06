Mundo Deportivo a alcătuit o echipă ideală a Campionatului European din 2024. Un român se află printre jucătorii de top aleși

Jucătorii Naționalei României au atras atenția lumii întregi. Aceștia au jucat fiecare meci cu dedicare și talent. Nu puțini au fost cei care au ajuns în topuri importante din lumea sportului.

Naționala României a cucerit fanii fotbalului din lumea întreagă cu prestația de la EURO 2024. Mai mulți dintre tricolori au ajuns în topurile făcute de publicații de profil din Europa.

Mundo Deportivo a alcătuit o echipă ideală a Campionatului European din 2024. Cine este românul inclus pe lista selectă

Aseară, România a obținu un rezultat de colecție. Meciul cu Slovacia s-a terminat 1 - 1, iar rezultatul a însemnat calificarea în faza optililor de finală de la EURO 2024, de pe primul loc. În grupa din care a făcut parte România erau și Belgia, Slovacia și Ucraina.

Tricolorii au devenit eroii românilor după un alt meci de excepție, în care și-au arătat talentul și munca depusă de-a lungul timpului.

Unul dintre ei a atras atenția spaniolilor de la Mundo Deportivo, care l-au inclus în echipa ideală a fazelor grupelor de la EURO 2024, potrivit unei surse.

Este vorba de Radu Drăgușin, care a fost cel mai bun în apărarea României în duelurile cu Ucraina, având, de asemenea, evoluții puternice în partidele cu Belgia și Slovacia.

Fundașul lui Tottenham a ajuns pe lista de top a publicației spaniole, împreună cu nume importante din fotbalul european, precum Lamine Yamal, Jamal Musiala, Riccardo Calafiori și N'Golo Kanté.

Radu Drăgușin are mare încredere în șansele României la EURO 2024 și, potrivit sursei menționate anterior, consideră că poate învinge orice adversar.

„Nu contează ce adversar vom avea mai departe, ne vom bate cu oricine. Putem învinge pe oricine, ne-am calificat de pe primul loc într-o grupă în care lumea spunea că vom fi ultimii. Ne-am calificat la turneul final de pe primul loc, acum în optimi ne-am calificat de pe primul loc, așa că orice e posibil”, a declarat fundașul după meciul cu Slovacia.

„ste un moment pe care l-am așteptat de foarte mult timp și suntem incredibil de fericiți. A fost un meci decisiv până la urmă. Știam că ei nu vor să piardă și trebuiau să riște ceva.

Din păcate, noi am primit un gol, însă am știut foarte bine să reacționăm. Iar de la penalty-ul pe care l-am înscris am gestionat foarte bine partida, obținând un egal important”, a mai adăugat el.

În următoarea fază a competiției, România va întâlni Olanda, pe 2 iulie, de la 19:00, pe stadionul din München iar în ciuda istoriei, tricolorii sunt pregătiți să continue seria de reușite din acest an.

Meciul se va juca pe același stadion unde România a câștigat împotriva Ucrainei cu 3 la 0.

„Cred că suporterii vor fi mai mulți la următorul meci decât la cel cu Ucraina. Este o bucurie incredibilă. Suntem mândri că am reușit să facem fericită o țară întreagă.

Ăsta a fost țelul nostru, să-i facem fericiți pe oameni și mândri că sunt români. Publicul care ne-a susținut din tribune azi a fost extraordinar, ca și până acum”, a declarat Drăgușin.

Suporterii români au fost alături de tricolori de la începutul Campionatului European și se bucură de fiecare reușită a Naționalei.