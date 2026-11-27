Naționala de fotbal sub 17 ani a României își joacă ultima șansă la Campionatul Mondial din Qatar. ”Tricolorii” mici au nevoie de victorie împotriva selecționatei Camerunului, în cadrul etapei a treia din Grupa K, de la ora 18:00, liveVIDEO în AntenaPLAY.

Publicat: Vineri, 27 Noiembrie 2026, 12:29 | Actualizat Vineri, 27 Noiembrie 2026, 12:47

Ultima șansă pentru ”Tricolori”! România U17 - Camerun U17, de la 18:00, pe AntenaPlay. | Sursa foto: facebook echipa nationala

Ultima partidă dintre România U17 și Camerun U17, din cadrul grupei K a Cupei Mondiale U17 se joacă astăzi, de la ora 18:00, și va putea fi urmărită în format live VIDEO + text și pe a1.ro.

În primele două etape, naționala antrenată de Mircea Diaconescu a înregistrat două eșecuri la limită: 0-1 cu Mexic și cu Venezuela. Chiar dacă are zero puncte după două etape, România păstrează șanse la calificarea în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale din Qatar.

În prezent, în clasamentul echipelor de pe locul 3, România nu mai poate depăși cinci naționale, care și-au jucat deja toate meciurile, și au deja patru puncte. ”Tricolorii” speră și ca Algeria, Tanzania și Japonia să nu adune niciun punct în ultima etapă pentru a mai avea șanse la calificare și au nevoie de un succes în fața Camerunului, la cel puțin două goluri.

Clasamentul naționalelor aflate pe locul 3 în grupe

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România participă pentru prima dată în istorie la turneul final, iar suporterii pot urmări în direct toate partidele tricolorilor, dar și o selecție de dueluri importante, exclusiv în AntenaPLAY.

Naționala pregătită de Mircea Diaconescu a obținut calificarea la Cupa Mondială U17 după ce a fost una dintre cele mai bune echipe clasate pe locul al doilea în ultima fază a preliminariilor pentru EURO 2027.

Naționala României U17 face parte din grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun. Toate cele trei partide ale echipei pregătite pentru turneul final se vor disputa la complexul Aspire Zone din Doha.

Programul României în grupa K:

21 noiembrie: Mexic – România 1-0

24 noiembrie: Venezuela – România 1-0

27 noiembrie: România – Camerun, ora 18:00

Partidele se vor disputa în complexul Aspire Zone din Doha și vor fi transmise în direct de AntenaPLAY.

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17

Portari: Tudor COŞA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundaşi: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);

Mijlocaşi: Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanţa), Alexandru GONCEAR (Farul Constanţa), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanţi: Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareş SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

Cum poți urmări Cupa Mondială U17 LIVE în AntenaPLAY

Fanii fotbalului pot urmări meciurile selectate ale competiției și toate confruntările României în direct, online, în AntenaPLAY, dar și pe Antena 1.

Cupa Mondială U17 din Qatar poate fi urmărită până pe 13 decembrie, iar suporterii au ocazia să descopere viitoarele staruri ale fotbalului mondial și să susțină generația care reprezintă România pentru prima dată la acest turneu.