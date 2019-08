Nick Kyrgios caută o nou sancţiune după ce a spus că "ATP-ul este destul de corupt"

Australianul Nick Kyrgios nu se dezminte şi probabil că se va alege cu o nouă sancţiune după ce a lansat acuzaţii grave la adresa Asociaţiei Tenismenilor Profesionişti, organizaţie despre care a spus că este "coruptă".

"Oricum ATP-ul este destul de corupt. Nu mă frământă asta deloc", a declarat el, la conferinţa de presă organziată după ce s-a calificat în turul al doilea al US Open, potrivit The Guardian.

"Pentru ce am fost amendat cu 113.000 de dolari? De ce vorbim despre ceva care s-a întâmplat în urmă cu trei săptămâni în urmă, când tocmai am tocat pe cineva în primul tur al US Open", a continuat Kyrgios.

Australianul, clasat pe locul 30 ATP şi cap de serie numărul 28, l-a învins, marţi, cu scorul de 6-3, 7-6 (1), 6-4, pe americanul Steve Johnson, locul 86 ATP, în primul tur al US Open.

În acest meci, Kyrgios a avut un comportament care ar putea fi considerat calm, în comparaţie cu alte partide de-ale lui. La 4-4 în al doilea set, Kyrgios, care se pregătea să servească, a fost deranjat de mişcarea unor spectator în tribune şi a declanşat din acest motiv o dispută cu arbitrul James Keothavong, jucătorul alegându-se cu un avertisment pentru că a înjurat.

"De ce nu te uiţi la ei? E treba ta", i-a reproşat Kyrgios arbitrului.

"Mă uit la tine", a răspuns acesta.

"De ce te uiţi la mine?"

"Unde altundeva să mă uit?"

"La minge, în caz că vrei să anulezi vreo decizie sau altceva, nu ştiu."

Kyrgios a continuat dialogul cu arbitrul şi în pauza de la 5-4.

"Încetează şi joacă!", a răbufnit Johnson, enervat de disputa creată.

La Cincinnati, Nick Kyrgios a fost amendat cu 113.000 de dolari (aproximativ 111.600 de euro), după scandalul făcut la meciul cu Karen Hacianov din turul al doilea al turneului.

ATP l-a sancţionat pentru părăsirea terenului fără permisiunea arbitrului, pentru proferarea de obscenităţi şi pentru conduită nesportivă în faţa adversarului său.

O anchetă mai amplă va fi făcută, iar în urma acesteia Kyrgios ar putea fi suspendat.

Nick Kyrgios a avut o nouă reprezentaţie scandaloasă, în turul al doilea al turneului de 1.000 de puncte de la Cincinnati, în meciul pe care l-a pierdut cu rusul Karen Hacianov, scor 7-6 (3), 6-7 (4), 2-6.

Supărarea lui Kyrgios pe arbitrul Fergus Murphy, cu care nu este la prima dispută în circuit, a început în finalul setului secund. Australianului i s-a părut că Murphy încearcă să-l grăbească, pornind prea repede cronometrul care măsoară timpul în care un jucător trebuie să servească.

După ce l-a făcut "cartof" şi "cel mai rău arbitru din lume" pe irlandez, Kyrgios l-a adus în discuţie pe Rafel Nafal, cunoscut pentru faptul că îşi ia mult timp înainte de a servi. Tenismenul australian i-a transmis lui Murphy că se lasă de tenis dacă poate dovedi că Nadal serveşte mai repede ca el.

"E hilar. Dacă Rafa joacă atât de repede, mă las de tenis. Un gunoi absolut, ruşinos... Arată-mi o înregistrare cu Rafa jucând aşa repede. Dacă găseşti vreuna, nu mai zic nimic şi nu mai vorbesc niciodată. Îţi garantez că nu vei găsi niciuna", i-a spus Kyrgios arbitrului.

Din acel moment, australianul a bombănit la fiecare întrerupere a jocului. "De fiecare dată când joc face aceleaşi rahaturi stupide, de fiecare dată", a mai spus el despre Murphy.

După ce a fost sancţionat cu un punct de penalitate, Kyrgios a pierdut tie-break-ul setului secund. El a mers la vestiare, fără acordul arbitrului, luând două rachete cu el. Pe holul de la vestiare, Kyrgios a dat cu ele de pardoseală, apoi s-a întors senin pe teren.

La final, Kyrgios nu a vrut să dea mâna cu Murphy. "Eşti doar o unealtă, bro", i-a aruncat jucătorul arbitrului, apoi a scuipat înspre el.

Sursa : news.ro