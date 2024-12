Motivul pentru care Simona Halep s-a retras de la Australian Open şi Auckland. Sportiva primise wild card pentru ambele turnee

Simona Halep a anunţat că nu va putea participa la turneul de la Auckland şi la Australian Open, pentru care primise wild card.

Simona Halep a anunţat, joi, că nu va putea participa la turneul de la Auckland şi la Australian Open, pentru care primise wild card, ea având probeme la genunchi şi umăr, transmite news.ro.

Halep îşi propune să revină în circuit la turneul de la Transylvania Open, în perioada 3-9 februarie 2025.

„Bună tuturor, am vrut să vă urez sărbători fericite şi să vă ofer o mică noutate. După ce am jucat în Abu Dhabi, din păcate am simţit din nou dureri la genunchi şi umăr.

După ce am discutat îndelung cu echipa mea, am convenit că este rezonabil să amân începutul sezonului meu. Nu este ceea ce mi-am dorit, dar aş vrea să le mulţumesc organizatorilor turneelor din Auckland şi Australia pentru wild card-uri şi îmi pare rău că nu le voi putea lua de data aceasta.

Mă voi odihni şi îmi propun ca următorul turneu să fie la Cluj, unde abia aştept să joc în faţa extraordinarilor fani români”, a precizat sportiva în social media.

Simona Halep primise wild card pentru turneul de categorie WTA 250 de la Auckland, care va avea loc în perioada 30 decembrie – 5 ianuarie, şi pentru calificările de la Australian Open, primul Grand Slam al anului, care va avea loc în perioada 12-26 ianuarie.

