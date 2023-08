Nordsjaelland - FCSB, liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, joi, ora 20:00

Partida dintre Nordsjaelland - FCSB contând pentru manșa decisivă a turului III preliminar din Conference League, va fi liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, joi, ora 20:00. Meciul va putea fi urmărit în format livetext și video și pe a1.ro.

Publicat: Miercuri, 16 August 2023, 21:48 | Actualizat Miercuri, 16 August 2023, 22:14

După 0-0 la în meciul tur, FCSB speră să întoarcă soarta calificării în favoarea sa, împotriva celor de la Nordsjaelland, liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, și liveTEXT și VIDEO pe a1.ro, joi, de la ora 20:00. Fotbaliștii antrenați de Elias Charalambous vor avea o misiune dificilă în Danemarca, iar suporterii gazdelor sunt pregătiți să umple stadionul la ora jocului.

Right to Dream Park din Farum - arena celor de la Nordsjaelland are o capacitate de 10.300 de locuri și a fost primul stadion din țară cu o suprafață de joc artificială, montată în anul 2012.

Echipa probabilă a FCSB-ului în meciul cu Nordsjaelland: - Târnovanu - Ov. Popescu, Dawa, Chiricheș, Radunovic - Olaru, Șut, Djokovic - Băluță, Compagno, Coman

În cazul în care FCSB îi va elimina pe danezi, va da piept cu învingătoarea dintre Sabah și Partizan. În tur, azerii s-au impus pe teren propriu, cu 2-0.

Nordsjaelland e și ea lider în campionat, cu maximum de puncte după primele patru etape, în care a înscris 15 goluri și a primit doar 3.

