Novak Djokovic, primul interviu după ce nu a putut participa la Australian Open 2022. Ce spune despre viitoarele turnee de tenis

În primul său interviu de după Australian Open 2022, turenu de Grand Slam unde liderul ATP nu a putut participa, Novak Djokovic a declarat că în continuare nu este vaccinat de Covid-19 și că este dispus să sacrifice particparea sa la următorele turnee de tenis, din dorința de a rămâne ferm în menținerea părerii referitoare la libertatea de decizie. Totodată, jucătorul de tenis a menționat că nu este antivaccinist, însă prferă să rateze eventuale trofee importante, dacă i se cere vaccinul împotriva coronavirusului.

În interviul pentru BBC jucătorul de tenis a precizat că nu consideră că ar trebui să fie asociat cu mișcarea antivaccinistă, susținând că este mai degrabă adeptul dreptului individului de a alege.

Ce spune Novak Djokovic despre sacrificarea participării la turneele de Grand Slam

Întrebat dacă ar fi dispus să sacrifice participarea la competiţii mari precum Wimbledon sau Roland Garros, pentru că nu se vaccinează, jucătorul de tenis sârb a fost ferm: „Da, acesta este preţul pe care sunt dispus să-l plătesc. Sunt dispus să nu merg la Roland Garros și Wimbledon. De ce? Pentru că principiile de a alege în privința corpului sunt mai importante decât orice titlu, decât orice altceva”.

„Nu, nu sunt vaccinat împotriva COVID. Sprijin dreptul de a alege dacă te vaccinezi sau nu. Nu am spus dacă m-am vaccinat sau nu pentru că aveam dreptul de a ține asta pentru mine. Nu am fost niciodată împotriva vaccinării.

Înțeleg că toată lumea face eforturi pentru a opri virusul și, probabil, vaccinarea este cel mai eficient efort. Respect asta, dar mereu am susținut libertatea de a alege ce faci cu corpul tău. Este vorba de a înțelege ce e bine sau e rău pentru tine. Ca un sportiv de performanță, mereu am fost atent la tot ce intră organismul meu, de la mâncare, la apă, la suplimente. Pe baza informațiilor primite, am decis să nu mă vaccinez.

Toți căutăm cele mai bune soluții pentru a termina pandemia. Sunt parte dintr-un sport global și înțeleg consecințele deciziei mele. Una dintre acestea era imposibilitatea de a merge în Australia. Eram pregătit să nu merg și înțeleg că nefiind vaccinat în acest moment, nu pot merge la cele mai multe dintre turnee. Dar ăsta e un preț pe care sunt gata să-l plătesc”, a spus Novak Djokovic în interviul acordat pentru BBC.

Jucătorul de tenis a precizat că speră că cerinţele de vaccinare în anumite turnee se vor schimba, adăugând că îşi doreşte să "poată juca încă mulţi ani”.

Jucătorul sârb a fost deportat din Australia în luna ianuarie 2022, după ce guvernul i-a anulat viza din cauza faptului că nu este vaccinat.

