O strategie populară la pariuri sportive

Unii pariori încearcă să obțină profit pe termen lung folosind diverse strategii. Aceste strategii nu garantează succesul, însă cresc șansele să câștigi mai mulți bani din pariuri. Ai nevoie de inspirație și de un bankroll consistent, pentru că, așa cum vei vedea în continuare, este posibil să ai o serie mai mare de pariuri pierzătoare până când dai lovitura.

Când vorbim de pariuri sportive, ne referim în primul rând la pariurile online, întrucât acestea ne permit să jucăm și pe evenimente aflate în desfășurare. Este important de spus că o strategie care funcționează la un parior nu va da neapărat rezultate când este aplicată de altcineva. Este importantă insiprația, dar și cunoștințele pe care le ai despre acest domeniu.

„Martingale” pe scor egal

Strategia Martingale este una dintre cele mai populare strategii. Ea presupune dublarea mizei după fiecare pariu pierdut, pe o cotă de minim 2.00.

Am auzit pentru prima oară despre „Martingale” de la cineva care m-a sfătuit să joc pe egaluri. Mai precis, să aleg o echipă care face egal des. Era pe vremea când Răzvan Lucescu o antrena pe Rapid. Am ieșit pe plus cu ea, dar nu cu mult, pentru că tocmai se termina sezonul.

Studiu de caz: Liga I

Hai să vedem ce s-ar fi întâmplat dacă am fi aplicat „Martingale” pe egal în acest play-off de Liga I. Luăm o cotă medie de 3.00 (deși în general este mai mare. La Betano, de exemplu, avem cote între 3.00 și 4.50 pentru remizele din primul eșalon fotbalistic românesc).

Nu a fost niciun rezultat de egalitate în prima etapă. Dacă am fi pornit de la miza 2 lei, am fi avut 3 pariuri necâștigătoare, cu mize de 2, 4 și 8, așadar un minus de 14 lei după prima etapă.

Primul meci al etapei a doua a fost remiză (Viitorul vs Craiova 0-0). Miza ar fi fost 16 de lei, deci câștigul ar fi fost 16x3= 48 de lei. Profit: 48 – 16 – 14 = 18 lei.

O luăm de la capăt cu miză 2

După un pariu câștigător, trebuie să o luăm de la capăt cu miza 2 lei. Următorul meci este bun din nou (CFR – FCSB 1-1), deci avem câștig 2x3=6 (profit 4 lei + 18 din urmă = 22 de lei).

Ar fi urmat un meci necâștigător (2 lei pierduți), iar apoi un meci câștigător (Craiova vs CFR 0-0). Câștig: 4x3=12. Profit 12 – 4 – 2 = 6 lei. Profit total: 22 + 6 = 28 de lei (noroc cu CFR-ul!!)

Din nou, noroc cu CFR-ul

Din seria următoare, abia al 4-lea meci este câștigător: CFR (evident) vs Astra 1-1. Așadar, avem din nou un profit de 18 de lei. Profit total: 28 + 18 = 46 de lei.

Urmează o serie de 5 pariuri necâștigătoare. Abia al 6-lea (Viitorul vs FCSB 2-2) e de succes. La al șaselea pariu avem miza 32 x cota 3.00 = 96 de lei câștig. Profit: 96 – 32 – 16 – 8 – 4 – 2 = 34 de lei. Profit total: 46 + 34 = 80 de lei.

Urmează alt pariu câștigător, Iași vs CFR Cluj, adică alți 4 lei se adaugă la profitul total: 84.

O luăm de la capăt cu un pariu necâștigător și, apoi, Craiova vs Viitorul 3-3. Profit total: 84 + 6 = 90 lei. Urmează FCSB vs CFR 1-1, deci profit total 94 de lei.

Ultimul meci al etapei a 7-a a fost Astra vs Iași 3-0, deci scădem 2 lei din profit, iar la primul meci din etapa a 8-a (Viitorul vs Astra) vom miza 4 lei pe egal.

Se poate juca la orice agenție

În concluzie, play-off-ul Ligii I este o competiție potrivită pentru a aplica strategia Martingale pe scor egal, datorită în special lui CFR Cluj. Strategia se poate juca și la Fortuna, și la Winmasters sau la orice alt operator de top.

Nu este un profit mare după 7 etape, dar nu te obligă nimeni să pleci de la miza de 2 lei. Atenție, însă: am avut noroc ca seria maximă de meciuri necâștigătoare să fie de, iar pierderea a fost de 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 62 de lei. Dacă și al șaselea pariu ar fi fost necâștigător, miza ar fi fost 64 de lei, iar suma investită în total are fi fost de 126 de lei. De la al 8-lea pariu necâștigător, situația devine dramatică: 128 miză și 254 de lei investiție totală. Desigur, dacă pariul iese, avem 254 x 3 = 726 câștig și un profit de 508 lei.

Nu încerca „Martingale” dacă ai un buget mic. Să luăm tot exemplul precedent: dacă ar fi fost șapte pariuri necâștigătoare, iar bugetul tău ar fi fost mai mic de 200 de lei, nu ai mai fi avut posibilitatea de a recupera investiția.

Această strategie poate fi aplicată pe competiții în care meciurile nu se joacă simultan, sau pe competiții diferite, iar popularitatea ei provine din faptul că algoritmul este foarte simplu, în comparație cu formulele propuse de alte strategii.