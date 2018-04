OFICIAL! Lovitura zilei pe piața transferurilor din România: un jucător calificat la Cupa Mondială a semnat cu o echipă din Liga 1

O echipă din Liga 1 a dat o lovitură importantă pe piața transferurilor. La finalul unui sezon în care este angrenată în două competiții, Liga 1 - play-out și Cupa României - semifinale, clubul FC Botoșani s-a întărit azi cu un jucător pe care s-ar putea să îl vedem la Campionatul Mondial din Rusia.

Site-ul oficial al echipei antrenate de Costel Enache a anunțat azi că Naif Hazazi, 29 de ani, internaţional în echipa Arabiei Saudite, a semnat până în vară, cu posibilitate de prelungire cu FC Botoșani. Jucătorul saudit i-a surprins plăcut pe moldoveni în ultimele zile. Hazazi a marcat golul de 4-0, în minutul 90 şi a dat pasa decisivă la reuşita lui Chitoșcă, în amicalul cu Bucovina Răduți.

”E un jucător pe care l-am urmărit. În testul cu Bucovina Rădăuţi mi-a plăcut cum s-a mişcat. Are clar viziune în joc, are atitudine, are calităţi. Sper să ne ajutăm reciproc în îndeplinirea obiectivelor. El a semnat până în vară cu posibilitate de prelungire. El s-a alăturat lotului în urmă cu două săptămâni şi sper să se acomodeze cât mai repede. A ales să vină la Botoşani cu gândul la Mondial. Dacă o să se impună şi o să joace la noi, cu siguranţă va reuşi să prindă lotul naţionalei Arabiei Saudite. Sperăm ca în cel mai scurt timp să definitivăm toate documentele şi el să aibă drept de joc pentru a debuta cât mai repede într-un meci oficial”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Cotat la 550,000 de euro de site-ul transfermarkt.com, Hazazi are 56 de selecţii şi 14 goluri înscrise la naţionala Arabiei Saudite. Ultimul club pentru care a evoluat este Al Taawon din Arabia Saudită.

