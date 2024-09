(P) Ce urmează pentru naționala României după startul excelent din Liga Națiunilor?

România a debutat cu dreptul în Liga Națiunilor sub comanda lui Mircea Lucescu și a obținut 6 puncte în meciurile cu Kosovo și Lituania.

"Tricolorii" au început acest sezon din Liga Națiunilor în direct la Antena 1, în deplasare cu Kosovo, unde au câștigat cu 3-0. La trei zile distanță, echipa noastră s-a impus cu 3-1 în meciul cu Lituania.

Startul bun din Liga Națiunilor ne dă speranțe că vom promova în Liga 2 valorică din această competiție și că vom încheia pe prima poziție în clasament, ceea ce ne va oferi o șansă bună de a disputa barajul pentru Cupa Mondială din 2026, indiferent de rezultatele din preliminariile clasice.

Ce urmează pentru naționala României?

Următoarea acțiune a "tricolorilor" este programată în luna octombrie. Mai exact, pe 12 și 15 octombrie, când vom disputa două meciuri în deplasare. Pe 12 octombrie vom merge în Cipru, unde vom întâlni o echipă rănită, după ce a fost învinsă la scor de Kosovo în ultima partidă. România are însă un bilanț excelent cu naționala Ciprului, din 1966 încoace, când am disputat prima confruntare. Am câștigat 7 partide, am remizat o dată și nu am pierdut niciodată. Am marcat 27 de goluri în meciurile cu Cipru și am primit 8.

O parte din agențiile de pariuri din România au inclus deja în ofertă meciul dintre Cipru și România, iar echipa noastră este mare favorită. 1.57 este cota pentru un succes al "tricolorilor", egalul are cota 4.10, iar un succes al gazdelor are cota 5.90. Pentru amatorii de pariuri în Cota 2 o opțiune de luat în calcul este Victorie România și Peste 1.5 goluri în meci - cota 1.97.

Pe 15 octombrie jucăm contra Lituaniei

Apoi, pe 15 octombrie, de la ora 21:45, reprezentativa noastră merge în Lituania. Se anunță un meci dificil, din moment ce Lituania ne-a chinuit serios în partida din Ghencea. Chiar și așa, am reușit să câștigăm și să avem punctaj maxim după primele două runde. Lituania pune accent pe factorul fizic, în timp ce România are un joc mai rapid și mai tehnic. La pariuri, echipa noastră este totuși favorită și are cota 1.70 să se impună. Egalul are cota 3.80, iar succesul gazdelor are 5.00.

„De data asta, jucătorii care au intrat au salvat meciul și îi felicit. Bravo tuturor pentru că nu ați cedat niciun moment. Pentru că într-un joc ca ăsta, cu astfel de jucători, puteați să cedați. Puteați să cedați fizic și noi să pierdem meciul. N-ați cedat, cu mijloacele pe care le-ați avut, cu calitățile voastre fizice inferioare lor, ați făcut față. V-ați bătut, v-ați sacrificat. Pentru mine este extraordinară această ultimă parte a jocului în care v-am văzut că nu acceptați să nu schimbăm rezultatul. Și ăsta e lucrul cel mai important într-o competiție. Să nu acceptați înfrângerea, pentru că înfrângerea doare tare! Să nu o acceptați niciodată! Ați avut un final de meci electrizant, foarte bun. Vă felicit încă o dată, pe Mitriță în mod deosebit pentru că aștepta și el să vină să marcheze. Vedeți ce înseamnă jucătorii de rezervă atunci când sunt pregătiți și dau un ajutor celorlalți. Au intrat foarte bine și același lucru se întâmplă cu toți care sunt aici. Toți sunteți componenții echipei naționale, toți sunteți titulari", a fost discursul din vestiar ținut de Mircea Lucescu după victoria din meciul cu Lituania.

România va disputa ultimele meciuri din Liga Națiunilor în luna noiembrie. Pe 15 noiembrie vom primi vizita reprezentativei din Kosovo, iar trei zile mai târziu vom juca tot acasă contra Ciprului. Acestea vor fi ultimele meciuri din această fază a Ligii Națiunilor.

