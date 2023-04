(P) Daniil Medvedev este tenismenul momentului: 4 turnee câștigate deja în 2023

Medvedev are o singură înfrângere în ultimele 26 de partide din circuitul ATP, iar rezultatele vorbesc de la sine. Ocupă locul 4 în clasamentul ATP și specialiștii mizează pe el la viitoarele turnee, având în minte și victoria pe care a obținut-o în fața lui Novak Djokovic în turneul de la Dubai.

Toate cele patru turnee câștigate de Medvedev în acest an au fost pe hard court, iar jucătorul rus spune că aceasta este suprafața sa preferată.

"Iubesc să joc pe hard, iubesc această suprafață. Este alegerea mea. Dacă ar depinde de mine, aș face toate turneele pe hard, chiar dacă știu că nu ar fi corect. Dar cel mai bine mă simt pe hard. Chiar dacă știu că pot să joc destul de bine și pe iarbă și zgură, pe hard mă simt excelent. Pot să arăt cel mai bun tenis al meu. În plus, pot să câștig și când nu arat cel mai bun tenis al meu", a afirmat Daniil Medvedev.

Medvedev își poate îmbunătăți palmaresul și la turneele de Grand Slam

Cele patru turnee câștigate de Medvedev în 2023 îl transformă pe rus în unul dintre pretendenții la câștigarea fiecărui turneu la care participă, inclusiv la cele de Grand Slam. El are până acum un singur turneu de Grand Slam, pe care l-a obținut la US Open 2021.

După cum chiar el recunoaște, zgura nu este însă suprafața sa preferată, motiv pentru care nu este unul dintre primii favoriți la pariuri sportive pentru câștigarea turneului de la Roland Garros, care va începe la finalul lunii mai. El are astfel cota 25.00 să devină campion în premieră la Paris, în timp ce cu prima șansă pornește Novak Djokovic (cota 2.50), urmat foarte aproape de Carlos Alcaraz (cota 3.00) și Rafael Nadal (cota 3.50). Pe lista cu favoriți se mai află Stefanos Tsitsipas (cota 8.00), Holger Rune (cota 15.00), Casper Ruud (cota 15.00) și Jannik Sinner (cota 15.00).

În schimb, șansele fostului lider mondial sunt mult mai mari la Wimbledon, unde este al doilea favorit, după Novak Djokovic (cota 2.15). Medvedev are cota 5.00 și este urmat de Carlos Alcaraz (cota 7.00), Matteo Berrettini (cota 10.00), Rafael Nadal (cota 12.00) și Alexander Zverev (cota 15.00). Tot a doua șansă o are și la US Open, unde are cota 3.75 să se impună, fiind imediat în spatele lui Novak Djokovic (cota 2.35). Printre favoriți mai sunt Carlos Alcaraz (cota 5.00), Rafael Nadal (cota 12.00) și Stefanos Tsitsipas (cota 15.00).

Medvedev are patru finale de Grand Slam în carieră

Până acum, Daniil Medvedev a disputat patru finale de Grand Slam. Prima datează din 2019, când a fost învins la US Open 2019 de Rafael Nadal după un meci de poveste în cinci seturi. Apoi, el a jucat și finala de la Australian Open 2021, când a fost învins de Novak Djokovic în trei seturi.

2021 i-a adus însă primul și singurul titlu de Grand Slam din carieră, după ce l-a învins în trei seturi pe Novak Djokovic, la capătul unui turneu în care a pierdut un singur set. În 2022, la ultima apariție într-o finală de Grand Slam, Medvedev a pierdut din nou în fața lui Rafael Nadal la capătul unui nou meci în cinci seturi.

Medvedev nu are mari așteptări înaintea sezonului pe zgură

Daniil Medvedev va începe în luna aprilie aventura în sezonul pe zgură, însă a afirmat că nu are mari așteptări, având în vedere că până acum nu a înregistrat rezultate notabile pe această suprafață.

"Deja mă pregătesc mental să nu-mi pierd mințile. Chiar dacă încrederea mea este la apogeu, poate voi juca oribil la Monte Carlo… Voi da totul și voi vedea cum merge. Pot fi periculos pe zgură, dar trebuie să fiu bine mental. Aici, la Miami, sincer, nu m-am simțit cel mai bine. Dar am scăpat de asta. Dar, pe zgură, dacă meciul începe prost, de multe ori nu pot să schimb lucrurile", a spus Medvedev, conform Eurosport.

Cel mai bun rezultat al său la Roland Garros este prezența în sferturile de finală din 2021.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.

