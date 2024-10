Pe ce loc se află România în clasamentul FIFA. Tricolorii au urcat două poziții

După cele mai recente meciuri din Liga Națiunilor, în care tricolorii au învins Lituania și Cirpu, România a urcat două poziții în clasament.

România ocupă locul 43 în clasamentul FIFA dat publicităţii joi, înregistrând o urcare de două poziţii faţă de ierarhia precedentă. Naţionala tricoloră are 1487.22 puncte. În perioada trecută de la clasamentul precedent, tricolorii au învins Lituania cu 2-1 şi Cipru cu 3-0, în Liga Naţiunilor, transmite news.ro.

România a urcat 2 poziții în clasamentul FIFA

Adversarele României în Liga Naţiunilor ocupă următoarele poziţii: Kosovo – locul 101, cu 1218.22 puncte (urcare de trei poziţii), Cipru – locul 127, cu 1127.51 puncte (coborâre de patru poziţii), Lituania – locul 141, cu 1082.36 puncte (coborâre de două poziţii).

Primele cinci poziţii rămân neschimbate: 1. Argentina - 1883.5 puncte, 2. Franţa - 1859.85, 3. Spania - 1844.33, 4. Anglia - 1807.83, 5. Brazilia - 1784.37.

Clasamentul FIFA pe luna octombrie 2024

1 (1). Argentina 1.883,5 puncte

2 (2). Franţa 1.859,85

3 (3). Spania 1.844,33

4 (4). Anglia 1.807,83

5 (5). Brazilia 1.784,37

6 (6). Belgia 1.761,27

7 (8) Portugalia 1.752,68

8 (7). Olanda 1.748,24

8 (8). Portugalia 1.752,14

9 (10) Italia 1.729,4

10 (9). Columbia 1.724,37

11 (13). Germania 1.703,59

12 (12). Croaţia 1.699,6

13 (14). Maroc 1.681,57

14 (11). Uruguay 1.680,36

15 (16). Japonia 1.645,09

16 (17). Mexic 1.640,67

17 (15). Elveţia 1.631,38

18 (18). SUA 1.630,97

19 (19). Iran 1.627,58

20 (21). Senegal 1.627,13

...........................................

43 (45). România 1.487,22

101 (104). Kosovo 1.218,22

127 (123). Cipru 1.127,51

141 (139). Lituania 1.082,36

Ce a declarat selecționerul Mircea Lucescu după victoria României împotriva Lituaniei

Mircea Lucescu a oferit prima reacţie, după ce România a învins cu emoţii Lituania, scor 2-1. Selecţionerul a recunoscut că s-a temut de duelul de la Kaunas, dată fiind şi condiţia în care s-a prezentat gazonul.

Mircea Lucescu şi-a felicitat jucătorii, după succesul cu Lituania. Acesta a subliniat că lituanienii le-au pus probleme „tricolorilor”, însă aceştia au reuşit să treacă peste momentele dificile din timpul meciului, potrivit as.ro.

„Un meci extrem de dificil, i-am şi felicitat pe băieţi. Ei au făcut cel mai meci al lor, şi ei erau disperaţi, aveau nevoie de puncte pentru a se salva, pentru a rămâne în Liga a 3-a. Un meci care s-a dus mai mult pe aspectul acela fizic, şi din cauza terenului, am jucat la trei zile. Ei au fost puternici, dar noi am făcut un meci bun, am jucat pentru a câştiga, felicit băieţii pentru capacitatea lor de a se dărui. Au fost nişte contraste pe care le-am câştigat, altădată le pierdeam.

Victoria este extraordinară, trei puncte foarte importante, urmează alte două jocuri, în care vrem să obţinem aceleaşi rezultate. Din victorii continuă entuziasmul, băieţii merită felicitări.

Sper să fim la fel de buni, va fi loc şi pentru ceilalţi. M-am temut de acest meci, e o echipă omogenă, nivelul tehnic inferior jucătorilor noştri, dar fizic au dominat toate duelurile aeriene. Sunt foarte mulţumit, sunt convins că băieţii vor continua pe aceeaşi linie. Şi terenul foarte greu, au pus o presiune foarte mare, pressing agresiv, au atacat spaţiile, nu au cedat, dar nici noi n-am cedat, am avut superioritate la mijlocul terenului.

Deocamdată mai avem 2 meciuri, e important să terminăm această parte a competiţiei, tragem o linie şi vom analiza ce s-a întâmplat şi ce va fi nevoie pentru a fi mai bine”, a spus Mircea Lucescu la Antena 1.