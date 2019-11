Pe scurt din sport: Razvan Lucescu la un pas de trofeul Ligii Campionilor Asiei

1. Azi la TV:

12:00 Rapid - Universitatea Cluj / DIGI 1, TELEKOM 1, LOOK PLUS

14:30 CSM București - Team Esbjerg / DIGI 1, TELEKOM 3, LOOK SPORT

16:00 Sepsi - Gaz Metan / DIGI 1, TELEKOM 1, LOOK SPORT

16:00 Turneul Campionilor Tenis baieti / DIGI 3, DIGI 2

18:30 Liverpool - Man. City / EUROSPORT

19:00 Dinamo - CFR Cluj / DIGI 1, TELEKOM 1, LOOK PLUS

19:00 Bietigheim - SCM Râmnicu Vâlcea (HANDBAL F, LIGA CAMPIONILOR) / DIGI 2, TELEKOM 3, LOOK SPORT

20:00 CSM CSU Oradea - BC CSU Sibiu (BASCHET M) / DIGI 4

21:45 Juventus - AC Milan / DIGI 1, TELEKOM 1, LOOK SPORT

22:00 Marseille - Lyon / DIGI 3, LOOK SPORT 2

2. Rezultatele echipelor mari ieri:

Bayern Munchen a învins cu 4-0 (1-0) pe Borsussia Dortmund. Au marcat Lewandovski '17 şi 76, Gnabry '47 şi Hummels '80 (a)

Inter Milano a învins, acasă, cu 2-1, Verona

Brest - PSG, scor 1-2, în Ligue 1. Parizienii s-au impus prin golul lui Icardi, din minutul 85