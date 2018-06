”Tata mi-a tăiat echipamentul și mănușile pentru a nu mai juca fotbal”. Povestea impresionantă a lui Alireza Beiranvand, omul care a apărat un penalty în fața lui Cristiano Ronaldo

Portarul Iranului, Alireza Beiranvand este unul dintre puținii din lumea fotbalului care pot spune, cu mândrie: ”I-am apărat un penalty lui Cristiano Ronaldo”. Statistica spune că goalkeeperul iranian este primul din istoria Cupelor Mondiale care reușește să apere o lovitură de la 11 metri executată de un portughez. Prin ceea ce se remarcă Alireza Beiranvand este însă o poveste de viață care bate orice film.

În vârstă de 25 de ani, Alireza Beiranvand a avut o viață mai mult decât dificilă, una în care, pentru a-și îndeplini visul de a ajunge fotbalist, a fost nevoit să înfrunte multe dificultăți. Încă de mic, Alireza Beiranvand a fost atras de fotbal, însă s-a lovit de reacția vehementă a tatălui său. Acesta considera că fotbalul nu este un job în viață și i-a interzis lui Alireza să practice acest sport.

”Tatăl lui meu nu i-a plăcut deloc fotbalul și mi-a cerut să lucrez pentru a-mi câștiga existența. A fost atât de pornit împotriva ideii ca eu să joc fotbal astfel încât mi-a tăiat echipamentul și mănușile pentru a nu mai juca fotbal. Dar nu am renunțat și am jucat de multe ori cu mâinile goale” a declarat Alireza Beiranvand pentru The Guardian.

Conflictul cu tatăl său avea să aibă urmări dramatice pentru Alireza. Acesta a plecat de acasă și a preferat să renunțe la tot pentru a-și îndeplini visul: acela de a juca fotbal! Din banii obținuți în urma unui job ca brutar, Alireza și-a cumpărat un bilet spre Teheran, acolo unde spera să-și găsească o echipă.

Până a ajunge să îmbrace tricoul unui club, pentru Alireza Beiranvand au urmat ani grei, în care a lucrat pe unde a putut. A început ca spălător pe străzile capitalei Iranului, apoi a lucrat in spălătorii auto, și a încheiat într-o pizzerie. Întrucât nu avea casă, a fost nevoit să doarmă sub cerul liber.

”Îmi amintesc că dormeam la ușa unui stadion, iar dimineața, când mă trezeam, găseam bani în jurul meu. Oamenii credeau că sunt cerșeștor. Nu am refuzat banii și îmi amintesc că am avut parte de cel mai delicios mic-dejun din viața mea de până atunci”, spune Alireza.

După ani grei de muncă, Alireza Beiranvand a fost remarcat de selecționerul naționalei U23 a Iranului care l-a convocat la lot. În 2014, Carlos Queiroz l-a selecționat într-un trial al naționalei Iranului care a avut loc în Africa de Sud, iar din 2015 a devenit titular de drept în prima reprezentativă.

După ce în preliminarii a impresionat și nu a primit decât 2 goluri în 10 meciuri din faza grupelor, Alireza Beiranvand și-a văzut visul îndeplinit în această vară, în Rusia, acolo unde a debutat la Cupa Mondială.

Seara de luni, 25 iunie 2018, va rămâne unic pentru Alireza Beiranvand. Este seara în care i-a salvat un penalty lui Cristiano Ronaldo, cel mai bun jucător al planetei.

Pentru Alireza, cel care evoluează la iranienii de la Persepolis, ar putea urma ani de vis. Englezii scriu că mai multe echipe din Europa sunt interesante de jucătorul de 25 de ani, după prestațiile bune de la Cupa Mondială din Rusia.