Prunea: Duşan Uhrin a demisionat

"Am stat până la 03.00 împreună cu el şi cu antrenorii secunzi pentru că am crezut că reuşesc să-l conving pe Dusan să nu ia această decizie în mod unilateral, de a-şi da demisia. Îmi pare rău că nu am putut să-l conving pe Dusan să continue. El a luat o decizie pe care ieri a transmis-o băieţilor în vestiar. Asta este, nu avem ce să facem, trebuie să mergem mai departe. Deocamdată ne vom întâlni cu Dusan, pentru că sunt lucruri de reglat, lucruri contractuale. În momentul în care vom termina rezilierea cu Dusan (n.r. - vom discuta cu alt antrenor). Deocamdată nu am discutat cu nimeni. Este o listă cu antrenori, dar e greu de ales acum un antrenor. Trebuie să ţinem cont şi de specificul echipei noastre, de obiectivul pe care îl avem, de meciul din cupă. Patronul Ionuţ Negoiţă are un rol decisiv în alegerea antrenorului, noi venim cu propuneri, el este singurul care va decide. Dar şi suporterii au un rol important şi se va ţine cont şi de părerea lor", a declarat Prunea, la Digi Sport.

Uhrin, 52 de ani, a preluat conducerea tehnică a FC Dinamo la 13 august 2019. El l-a înlocuit atunci pe Eugen Neagoe, nevoit să plece de la Dinamo din cauza unor probleme de sănătate.

Echipa Dinamo a pierdut primele două meciuri din play-out, 0-1, acasă, cu Academica Clinceni şi 0-1, în deplasare, cu Poli Iaşi, ocupând locul 3 în clasament, la trei puncte de Chindia Târgovişte, locul 7, retrogradabil.

Sursa : news.ro